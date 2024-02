Carnaval acabou; como organizar as finanças com o Google Planilhas?

Após um longo período de confraternizações durante o Carnaval, sabemos que fevereiro é um mês complicado para as finanças. É aquele momento em que a gente se arrepende de ter saído tanto, viu que gastou mais do que deveria e vive intensamente o sentimento de culpa depois dos blocos.

Mas, calma. Estamos apenas no segundo mês do ano e ainda dá tempo de pensar nas metas financeiras de 2024. O primeiro passo - e mais importante - é se organizar. É a partir dessa organização que você vai conseguir seguir regras e guardar dinheiro. Ou, pelo menos, sair do vermelho. Não adianta querer ter maior controle das finanças se você não souber com o que tem gastado.

Muitas pessoas usam aplicativos para isso, mas a minha dica é um pouco mais tradicional: as planilhas financeiras. E tem uma que é bem prática de usar. Ao entrar na sua conta do Google - que eu tenho certeza de que você tem -, basta clicar nos nove pontinhos no canto superior direito e abrir a aba de planilhas. Lá dentro, você não precisa criar um documento do zero; o próprio site já tem modelos prontos, que são os que eu uso.

Logo na página inicial, é possível criar um novo documento ou escolher um que esteja pronto. Clique em "orçamento mensal". (Captura de imagem / Google Planilhas)

Na planilha com o formato de orçamento, é possível colocar logo na página inicial quanto você recebe mensalmente e quanto gasta também - como se fosse uma previsão. E há como criar categorias. Dessa forma, você consegue visualizar por áreas. Por exemplo: R$ 1.000 de supermercado, R$ 300 de energia, R$ 500 com transporte e assim por diante.

Primeira página do documento, onde você deve colocar os gastos e ganhos previstos para o mês inteiro. (Captura de tela / Google Planilhas)

Na segunda aba do documento, você cria uma espécie de diário de receitas e gastos, com data, descrição e tipo de despesa. Nessa última opção você vai marcar uma das categorias criadas anteriormente. Automaticamente, a primeira página da planilha vai mostrar se a sua previsão ficou igual ao que realmente aconteceu, ou seja, se você ganhou e gastou de acordo com o planejado.

Na segunda aba do documento, crie um diário com todos os seus gastos e coloque na categoria correta. Esse é apenas um exemplo. (Captura de tela / Google Planilhas)

Após adicionar na categoria, a primeira página vai mostrar como está o andamento dos gastos. (Captura de tela / Google Planilhas)

Mais um exemplo: estabeleci gastar R$ 500 com transporte e hoje incluí na planilha um gasto de R$ 20 com corrida de aplicativo. Portanto, na primeira página vai aparecer que só tenho mais R$ 480 para usar nessa modalidade. Também há como usar em uma forma de alerta. Supondo que você estabeleceu o gasto de R$ 500 com saídas com amigos e gastou R$ 200 apenas na primeira semana do mês, pode se controlar para gastar menos a cada rolê ou ficar mais em casa na próxima semana.

Uma coisa muito legal das planilhas - e que também funciona para aplicativos - é que você pode fazer um raio-x no fim do mês. Caso as despesas tenham ficado menores que o previsto, você pode usar a sobra para algum investimento ou poupança. Por outro lado, se gastou mais do que esperava, é possível saber onde foi a “falha” e corrigir no próximo mês, seja gastando menos na rua, com transporte ou até comprando produtos mais baratos no supermercado.

E, outra vantagem, diferente de muitos aplicativos por aí, é que a ferramenta é totalmente gratuita; basta ter uma conta do Google para vincular.

Vantagens de usar planilha do Google para as finanças

Acesso fácil: pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, permitindo que você gerencie suas finanças de forma prática

Personalizável: conta com modelos prontos e recursos de personalização, e você pode adaptar suas planilhas financeiras de acordo com as necessidades

Colaborativo: é possível compartilhar as planilhas com parceiros financeiros ou membros da família para colaborar na gestão financeira

Seguro: a plataforma oferece recursos de segurança robustos para proteger suas informações financeiras, principalmente por ser de um site reconhecido

Totalmente gratuito: uma grande vantagem é se organizar sem nenhum custo adicional