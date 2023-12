Saiba como ficar no verde e colocar um fim nas dívidas no cheque especial e cartão

As dívidas em atraso estão entre os principais motivos de preocupação e dor de cabeça para muitos brasileiros. Seja no cheque especial ou no cartão de crédito, ter pendências financeiras pode acarretar uma série de problemas para qualquer pessoa. Com o ano chegando ao fim, é importante pensar em como controlar a situação e se livrar, de uma vez por todas, das dívidas. O Sicredi traz dicas para ajudá-lo a reorganizar a vida financeira.

O primeiro passo é entender como está a sua vida financeira agora. Uma dica é fazer um levantamento de todos os débitos acumulados até o momento para saber o valor total das dívidas. Já que, provavelmente, não será possível quitar todas as pendências de uma única vez, é importante avaliar quais dívidas acabam gerando mais juros.

"É importante identificar quais desses débitos têm taxas de juros maiores, para que esses débitos sejam priorizados, tanto nas renegociações quanto nos pagamentos. Além disso, é necessário organizar suas finanças pessoais, anotar e controlar os gastos", explica a consultora de negócios do Sicredi, Mayara Oliveira.

Parcelamento da dívida

O cenário ideal, sem dúvidas, é evitar o endividamento. Mas como nem sempre isso é possível, um caminho mais simples para muitas famílias é o da contratação de crédito até mesmo para a quitação de dívidas ou do parcelamento da dívida. Ainda assim, é importante estar atento às condições de pagamento do parcelamento, para que o mesmo não traga problemas futuros.

"O parcelamento pode ser uma boa opção quando você está em uma emergência e não tem outra alternativa para pagar a dívida. Mas é importante ficar atento às taxas de juros cobradas, pois em alguns casos os juros do parcelamento podem tornar a dívida muito maior", ressalta a consultora do Sicredi.

Planejamento financeiro

Ter um bom planejamento financeiro é fundamental para entrar o ano novo sem dívidas e no verde. Mas manter esse controle das finanças nem sempre é uma tarefa fácil para todas as famílias. É importante pensar na motivação das dívidas e analisar se elas estão sendo realizadas de forma consciente ou apenas por impulso.

“Se a dívida for feita para algo que vai beneficiar a família a longo prazo e vai auxiliar a compor a renda, ela é uma dívida positiva. A dívida é algo ruim quando ela é feita de forma impensada. Um exemplo é quando alguém faz uma dívida para pagar outra. A importância do planejamento financeiro é para que a gente consiga evitar grandes problemas, como as altas taxas de juros, e respirar de uma forma mais tranquila”, explica a consultora de negócios em investimentos do Sicredi, Djully Montoani.