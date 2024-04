Aposentadoria mais alta: Previdência privada ganha destaque no Pará

Planejar o futuro faz parte do dia a dia de grande parte dos brasileiros. Mesmo trabalhando durante a vida toda, até a casa dos 50 ou 60 anos, o desejo dos trabalhadores é quase unânime: conquistar a aposentadoria e viver com tranquilidade financeira após uma longa trajetória no mercado, seja ele qual for.

Além da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), comum aos trabalhadores que são formalizados, há outra forma de se aposentar e, em muitas situações, até ganhando mais. É o caso da Previdência privada, que ganhou a atenção dos paraenses.

Em 2023, de acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) enviados à coluna com exclusividade, a procura por planos nesta modalidade registrou crescimento de 9,6% no Pará, frente a 2022. E apenas na Bradesco Vida e Previdência, o aumento superou esse percentual e chegou a 21% na mesma base de comparação.

VEJA MAIS

Para o superintendente executivo da entidade, Marcelo Rosseti, com a perspectiva de melhora da conjuntura econômica do país, em razão da queda dos juros e do controle da inflação, vive-se um momento “muito favorável” para definir estratégias que visem ao planejamento financeiro de longo prazo.

“O aumento da procura por Previdência privada pelos paraenses reflete essa tendência, indicando que a população, cada vez mais, enxerga esse investimento como um poderoso aliado não apenas para a construção de um futuro mais tranquilo, mas também para a realização de projetos como o custeio de uma universidade, uma especialização no exterior, a abertura de um negócio ou mesmo para fins de planejamento sucessório”, ressalta.

Diferença entre Previdência pública e privada

O economista Nélio Bordalo, ouvido pela coluna, explica a diferença entre as modalidades: a Previdência privada é oferecida por instituições financeiras e empresas privadas, enquanto a Previdência pública é gerida pelo governo federal. No primeiro caso, os contribuintes investem em planos individuais ou coletivos para garantir uma renda complementar na aposentadoria. Já na segunda opção, os benefícios são pagos pelo governo por meio do próprio INSS.

Segundo o especialista, as vantagens da Previdência privada são:

Flexibilidade de escolha de planos de investimento e benefícios

Possibilidade de planejar uma aposentadoria mais confortável

Opção de resgate antecipado em alguns casos

Portabilidade, permitindo transferir o plano entre instituições financeiras

Por outro lado, há algumas desvantagens, como as taxas de administração e de carregamento, que, de acordo com Bordalo, podem reduzir o retorno do investimento. A taxa de administração é cobrada pelos gestores de fundos de investimento, incluindo os de Previdência privada, para cobrir os custos operacionais, de gestão e de manutenção do produto. “Essa taxa é cobrada anualmente e é calculada como um percentual sobre o valor total dos ativos do fundo. Ela é uma parte importante a ser considerada ao avaliar o desempenho e a rentabilidade de um fundo de investimento”, avalia.

E a taxa de carregamento é cobrada pelos planos de Previdência privada no momento da realização de contribuições ou resgates, sendo destinada a cobrir os custos administrativos e de comercialização do plano, geralmente expressa como uma porcentagem do valor investido ou resgatado, podendo variar de acordo com o tipo de plano e instituição financeira.

É possível ganhar mais com a Previdência privada?

Para quem busca um ganho maior na aposentadoria, a Previdência privada pode ser uma boa opção. “É possível ganhar mais na aposentadoria com a Previdência privada, especialmente se os investimentos tiverem bom desempenho ao longo do tempo, no entanto, isso depende da eficácia das escolhas de investimento e do tempo de contribuição”, alerta Nélio.

Ele diz ainda que a modalidade pode ser uma opção “interessante” para complementar a aposentadoria, mas é importante avaliar cuidadosamente os custos e os benefícios antes de decidir contratá-la. Até porque outras desvantagens, de acordo com o especialista, é a menor garantia de renda em comparação com a Previdência pública e os riscos de mercado, pois os rendimentos dependem do desempenho dos investimentos.