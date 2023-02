Marte Ataca?

Um dos assuntos mais comentados na imprensa e diversas mídias nas últimas semanas tem relação com o possível surgimento de Objetos Voadores não Identificados (OVNI) em várias cidades (o Pentágono divulgou um relatório em 2021 em que rebatizaram OVNI como Fenômenos Aéreos não identificados ou UAP na sigla em inglês). A expectativa sobre sinais de vida inteligente além do planeta Terra é intensa há vários séculos. No Cinema, mistérios sobre a existência de alienígenas que sejam capazes de invadir pacificamente ou não nosso planeta geraram muitos filmes de ficção científica com histórias que abrangem OVNI e alienígenas em múltiplas abordagens. Do drama a aventura, do suspense a comédia, do terror ao romance, diversas produções originaram interesse diferenciado do público em várias décadas.

Nos 1950, alguns filmes de ficção científica foram criados com metáforas sobre questões políticas que envolveram a guerra fria entre os EUA e União Soviética. Depois do sucesso de personagens como Flash Gordon e Buck Rogers foi inevitável que o cinema fosse utilizado como meio de evidenciar pensamentos políticos nesse gênero. The Flying Saucer (1950) de Mikel Conrad foi o primeiro filme sobre discos voadores em uma produção independente com baixo orçamento. Em 1951, O Dia em que a Terra Parou de Robert Wise impressionou os espectadores e criou novos adeptos ao gênero. A Guerra dos Mundos (1953) de Byron Haskin teve intenso sucesso em uma adaptação da obra de H. G. Wells. Vampiros de Almas (1956) de Don Siegel estimulou outras análises nos espectadores a partir de uma história com abordagens políticas e sociais.

Nos anos 1960, pensamentos vinculados à filosofia estimularam artistas a desenvolver produções diferenciadas na ficção cientifica. 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) de Stanley Kubrick elevou o gênero para uma expressão além de mero divertimento em uma história complexa e profunda que mudou a história do cinema. Nos anos 1970, Solaris (1972) de Andrei Tarkovski contribuiu com o desenvolvimento do gênero. Em meio a um fluxo criativo de alguns realizadores que procuraram outros assuntos para a ficção cientifica no cinema foi notado que os temas OVNI e alienígenas continuaram a encantar o público. Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1978) de Steven Spielberg contribuiu para maior interesse de espectadores de diversas idades no assunto no final dessa década. Nos anos 1980, John Carpenter se destacou com uma combinação de terror e ficção cientifica no filme O Enigma de Outro Mundo (1982) e O Segredo do Abismo (1989) de James Cameron apresentou alienígenas presentes no fundo do oceano.

Nos anos 1990, Fogo no Céu (1993) impressionou pela história de um homem que supostamente foi abduzido em uma cidade dos EUA. Independence Day (1996) teve ótimas rendas nas bilheterias dos cinemas. Tim Burton fez o divertido Marte Ataca! em 1996 e criou uma abordagem cômica inteligente sobre o tema. Contato (1997) de Robert Zemeckis foi baseado na obra literária do fantástico Carl Sagan em um belo filme sobre memórias, afetividades, religiosidade e ciência. Nos anos 2000, a necessidade de renovação no gênero originou filmes enigmáticos como Não! Não Olhe! (2022) de Jordan Peele.

A criatividade de roteiristas e cineastas permitiu oferecer ao público o que ele almejava do gênero e ir além das expectativas. Em alguns filmes, aparentemente o tema principal é o OVNI, por exemplo, mas outras reflexões surgiram em histórias complexas que incluem interpretações e questionamentos sobre os caminhos e equívocos da humanidade, o acesso limitado da tecnologia para diferentes classes sociais, o uso indevido e político da ciência, a solidão humana e a vida cotidiana inserida em sistemas econômicos exploratórios.

Entendo que OVNIS e alienígenas são tópicos instigantes para mídias, artes e pessoas. O mistério em torno desse tema continuamente instigará outros e novos públicos. Mas, afinal, é prudente pensar que se estamos sozinhos ou não no universo, o que nos resta é ser feliz. E a felicidade está em um belo planeta chamado Terra.

Além dos filmes citados, indico ao leitor outras produções cinematográficas de ficção científica sobre OVNI e alienígenas em DVD, Blu-ray e canais de streaming: A Invasão dos Discos Voadores (1956) de Fred F. Searsde (com animação de Ray Harryhausen), Planeta Proibido (1956) de Fred McLeod Wilcox, O Homem que caiu na Terra (1975) de Nicolas Roeg, Invasores de Corpos (1979) de Philip Kaufman, Homens de Preto (1997) de Barry Sonnenfeld, Sinais (2002) de M. Night Shyamalan, Sob a Pele (2013) Jonathan Glazer e A Chegada (2016) de Denis Villeneuve.

