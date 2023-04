Filmes, música e futebol nos Cinemas!

As salas de cinema apresentaram diversas alterações logísticas, funcionais e tecnológicas nas últimas décadas. Dos cinemas que funcionaram com enorme frequência de publico até os novos espaços de exibição localizados em shoppings é admissível avaliar mudanças expressivas. Nos anos 1990, com concorrência das videolocadoras e canais de TV por assinatura, entre outras razões, foi necessário criar novas formas de exibição. O cinema digital foi uma das significativas mudanças nos cinemas e contribuiu para outros formatos de projeção a partir dos anos 2000. Uma das propostas foi dimensionar a experiência de se assistir um filme em uma sala de cinema em um ritual único que não poderia ser igualado em exibições originadas de outras plataformas audiovisuais. Mas a concorrência audiovisual continuou e novas maneiras de encantar o público foram pensadas.

Uma das alternativas comerciais para o mercado de exibição foi a criação de sessões especiais que abarquem outros segmentos econômicos e artísticos para conquistar diferentes espectadores. Um circuito de projeção de filmes tem altos custos operacionais e necessitam de receitas para ser viável financeiramente. Nesse contexto o mercado musical tornou-se uma referência essencial para novos faturamentos. Nos últimos anos é frequente a exibição de shows e documentários musicais nos cinemas com resultados satisfatórios de bilheteria. A busca frequente de espectadores para assistir seus músicos favoritos em uma sala de cinema com conforto e tecnologia é progressiva.

A tendência de assistir múltiplos produtos nos cinemas além de filmes deve ser consolidar nos próximos anos a partir de boas rendas de em shows musicais exibidos nos últimos anos de artistas como The Beatles, Queen, Roger Waters, David Gilmour, Metallica e Billie Eilish. Lamento que sessões com famosas Óperas mundiais não consigam resultados idênticos nas bilheterias.

Em informações divulgadas na imprensa foi verificado que a exibição e transmissão ao vivo de eventos e documentários musicais levaram mais pessoas aos cinemas brasileiros, nos primeiros três meses de 2023 do que em 2022. Sessões com jogos de futebol também se tornaram viáveis financeiramente nos cinemas a partir de sucessos como a transmissão da final da UEFA Champions League em 2022. Com o alcance publicitária desses produtos audiovisuais nos cinemas é interessante perceber que alguns shows e documentários musicais tem grande sucesso de vendas quando são lançados em DVD e Blu-ray.

Em breve, será viável assistir outros produtos audiovisuais nos cinema. As necessidades em acompanhar as mudanças mercadológicas para alcançar espectadores/consumidores serão prioritárias para os responsáveis pelo mercado de exibição cinematográfico. Mas se sob o aspecto comercial essa questão é justificável é imprescindível questionar qual espaço nessas salas de cinema será admitido para muitos filmes. É evidente a contínua falta de programação e sessões para filmes autorais e independentes nesses espaços comerciais.

Vamos devemos colaborar para que os circuitos de exibição alternativos sejam fortalecidos pelo público. Vamos ficar atentos para não sermos confundidos apenas como consumidores, mas espectadores de uma bela arte chamada CINEMA!

Cinema Brasileiro

A Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) retomará suas atividades cineclubistas no Cineclube Alexandrino Moreira (Casa das Artes) em Maio/2023. A programação da ACCPA será feita em parceria com a Casa das Artes e seu acervo da Programadora Brasil. A proposta é evidenciar a importância dos filmes nacionais para que o público tenha interesse pela história do cinema brasileiro.

Nicholson e Pacino

Os atores Jack Nicholson e Al Pacino celebraram nova idade. Nicholson completou 86 anos e Pacino comemorou seu aniversário de 83 anos. O talento desses artistas está na história do cinema. Assista ou reveja filmes de Nicholson e Pacino!

Dica da Semana

Simplesmente Feliz de Mike Leigh com Sally Hawkins. O filme mostra a história de uma professora que sempre tenta ver a vida pelo lado positivo e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Roteiro Original e ganhou o Globo de Ouro e Urso de Prata (Festival de Berlim) de Melhor Atriz para Sally Hawkins (Cineclube SINDMEPA. Dia 02/5 às 19h com entrada franca).