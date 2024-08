O Festival de Cinema de Gramado é um dos mais importantes eventos cinematográficos do Brasil. Desde 1973, esse festival desempenha um papel significativo na exibição de diversos filmes brasileiros, revelando novos talentos do audiovisual nacional e valorizando artistas que dedicaram sua vida profissional ao crescimento do cinema brasileiro. Desde 1992, o Festival de Gramado inclui em sua programação filmes latino-americanos, como forma de valorizar e criar espaços de exibição para produções que raramente conseguem distribuição e visibilidade nos circuitos comerciais, dominados prioritariamente pelos filmes produzidos em Hollywood.

Mantendo a tradição de homenagear um artista brasileiro em cada edição, o Festival de Cinema de Gramado 2024, que tem programação de 09 a 17/8, prestará uma merecida homenagem ao trabalho da atriz Vera Fischer, que, em 50 anos de carreira no cinema, esteve presente em várias produções brasileiras relevantes, como "Eu Te Amo", de Arnaldo Jabor, e "Navalha na Carne", de Neville de Almeida, filmes que merecem ser assistidos ou revisitados.

Entre mais de 1.000 títulos inscritos, as curadorias e comissões de seleção do festival escolheram sete longas-metragens brasileiros, cinco longas-metragens gaúchos e 16 curtas-metragens gaúchos. Serão entregues 33 Kikitos e 11 troféus Assembleia Legislativa, além das tradicionais homenagens com os troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado.

O filme de abertura do festival foi "Motel Destino", de Karim Aïnouz, exibido no Festival de Cannes deste ano. Na mostra competitiva, diversas produções relevantes estão presentes, como "Barba Ensopada de Sangue", adaptação do livro de Daniel Galera por Aly Muritiba; "Cidade; Campo", de Juliana Rojas (exibido no Festival de Berlim) (foto); "Estômago 2: O Poderoso Chef", de Marcos Jorge, continuação do sucesso lançado nos cinemas em 2007, novamente sob a direção de Marcos Jorge; "Filhos do Mangue", novo longa de Eliane Caffé; "O Clube das Mulheres de Negócios", de Anna Muylaert (diretora de "Que Horas Ela Volta?"); "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi; e "Pasárgada", estreia na direção da atriz Dira Paes.

A exibição dos curtas e documentários que integram a mostra competitiva será transmitida pelo Canal Brasil, que também exibirá a Cerimônia de Premiação, com a entrega dos troféus Kikito, no dia 17/8. Destaque especial para a seleção do filme paraense “Mestras” de Roberta Carvalho que está entre as produções que concorrerão ao prêmio de melhor longa-metragem documentário do festival.

Em 2024, o Festival de Cinema de Gramado apresenta uma particularidade especial: a resistência diante da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, oferecendo sua contribuição, por meio da arte cinematográfica, para estimular o povo gaúcho na reconstrução de seu estado.

Parabéns aos organizadores do festival de cinema de Gramado 2024!

Estreias

"O Mal não existe" de Ryusuke Hamaguchi é a grande estreia no cine Líbero Luxardo essa semana. Do diretor do maravilhoso "Drive my Car", o filme mostra a história de Takumi e sua filha que moram em uma vila em Tóquio. Um dia os moradores descobrem a existência de um plano para construir um acampamento próximo à casa de deles, afetando diretamente suas vidas. É a melhor estreia da semana nos cinemas locais. Outra exibição importante no circuito de exibição local é o filme “Mais Pesado é o Céu” de Petrus Cariry com Matheus Nachtergaele, Ana Luiza Rios e Silvia Buarque. O filme foi exibido em 27 festivais nacionais e internacionais, além de ter conquistado diversos prêmios, como no Festival de Gramado 2023 e no 30º Oldenburg International Film Festival, na Alemanha.

Cinema Paraense

Mais uma sessão do projeto “Olympia na Rua” foi realizada no domingo, dia 04/08, na frente do cinema Olympia, com exibições de filmes paraenses. Foi uma bela noite de cinefilia e homenagens aos realizadores audiovisuais do Pará. Agradeço a oportunidade de ter elaborado a curadoria desse expressivo projeto, que será realizado mensalmente até a reinauguração do Cinema Olympia, em 2025.

Dicas da semana

“Ainda Temos o Amanhã”, “O Mal Não Existe” e “Mais Pesado é o Céu” (Cine Líbero Luxardo).

“Inverno de Sangue em Veneza” de Nicolas Roeg. Homenagem ao ator Donald Sutherland. Mostra de filmes dos anos 1970. No elenco, Donald Sutherland e Julie Christie (Cineclube SINDMEPA. Sessão dia 13/8 às 19h. Entrada gratuita).