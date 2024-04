'Dias Perfeitos' de Win Wenders em streaming

(Divulgação)

"Dias Perfeitos", dirigido por Wim Wenders, destaca-se como uma das obras cinematográficas mais marcantes deste ano. Felizmente, está agora acessível por meio do excelente canal de streaming Mubi. Wenders tem uma carreira cinematográfica fascinante que remonta aos anos 1960, com uma filmografia maravilhosa que inclui obras memoráveis como "O Amigo Americano" (1977), "O Estado das Coisas" (1982), "Paris, Texas" (1984) e "Asas do Desejo" (1987). "Dias Perfeitos" mostra a vida de um homem de meia-idade que ganha a vida modestamente como zelador de banheiros em Tóquio. Apaixonado por música, literatura e pela beleza da natureza, ele nos convida a explorar seu mundo por meio das lentes do cotidiano. Originalmente concebido como um projeto de curta-metragem ou série de curtas dirigidos por Wenders, o filme transformou-se em um longa-metragem a pedido do próprio diretor. Além de "Dias Perfeitos", o catálogo do Mubi oferece outras excelente opções como "Folhas de Outono" de Aki Kaurismäki, e "O Livro da Imagem" do genial Jean-Luc Godard.

O serviço de streaming Star+ oferece aos seus assinantes uma seleção diversificada de filmes. Entre essas obras, destacam-se o elogiado "Todos nós Desconhecidos", dirigido por Andrew Haigh e estrelado por Andrew Scott e Paul Mescal (Aftersun), e "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, vencedor do Oscar de melhor atriz para Emma Stone. Para os admiradores dos Beatles, uma experiência imperdível é a minissérie documental "McCartney 1, 2, 3", disponível no canal. Nessa produção, Paul McCartney compartilha e comenta histórias fascinantes sobre os Beatles, sua banda Wings e sua carreira solo, ao lado do veterano produtor Rick Rubin. Dividida em seis episódios, essa série apresenta uma jornada envolvente pela trajetória musical e pessoal de um dos ícones mais influentes da música.

Na Netflix, destaca-se o documentário "A Noite que Mudou o Pop", dirigido por Bao Nguyen. Este filme nos leva aos bastidores e às gravações de várias estrelas da música, em janeiro de 1985, durante a produção da icônica canção "We Are the World", composta por Michael Jackson e Lionel Richie. O sucesso global desta música foi verdadeiramente impressionante. Explorar os detalhes e curiosidades deste evento musical é uma experiência enriquecedora para o público. Por exemplo, poucos sabem que o brilhante Stevie Wonder estava cotado como um dos autores da música. Essas histórias oferecem uma nova perspectiva sobre um momento marcante na cultura pop.

Cine Olympia

Dia 24/04, em comemoração ao 112º aniversário de fundação do Cinema Olympia, realizou-se nesse cinema um encontro especial que reuniu pessoas de diversas áreas de atuação em Belém. O objetivo do evento foi celebrar mais um marco na história de um dos cinemas mais antigos do Brasil e fornecer atualizações sobre as reformas em andamento, as quais tiveram início este ano e estão programadas para serem concluídas no início de 2025, por meio de parcerias entre a Prefeitura de Belém, Fundação Cultural do Munício de Belém (FUMBEL), Instituto Pedra, Instituto Cultural Vale e, Banco da Amazônia. Foi um momento cinéfilo verdadeiramente memorável. Destaco de modo especial e pessoal a presença dos mestres Pedro Veriano e Luzia Álvares e minha família.

Exposição

A exposição "Ontem nos cinemas: arqueologias fotoafetiva" do crítico de cinema Adolfo Gomes estará aberta ao público, a partir do dia 30/04, no Espaço Cultural do Banco da Amazônia. "Ontem nos Cinemas: arqueologias fotoafetivas" é uma imersão por meio da memorabilia, dos cartazes e fotos que Adolfo Gomes reuniu no decorrer de vários anos de cinefilia e colecionismo. Gomes contextualiza seu interesse na publicidade em torno dos filmes. Adolfo frequentou sessões dos cinemas Olympia, Palácio e de Cinema 1, 2 e 3 em Belém. A programação da exposição apresenta a uma oficina de cinema “Introdução à cinefilia: memória, pensamento crítico e curadoria” com proposta de reflexão teórica e afetiva do processo de construção da memória e do pensamento crítico no audiovisual.

Dicas da semana

“Sem Coração”, “Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos”, “As Linhas da minha Mão” e “A Menina Silenciosa” (filme premiado que teve indicação ao Oscar de melhor filme internacional) (Cine Líbero Luxardo).

Mostra Alfred Hitchcock. Exibição de filmes de um dos mais influentes e importantes artistas da história do cinema. “O Locatário” (1927) (Cineclube SINDMEPA, dia 30/04, às 19h. Acompanhamento musical ao vivo de Paulo José Campos de Melo. Entrada gratuita).