Clint Eastwood celebra 93 anos

Clint Eastwood é um dos artistas mais conhecidos do cinema com décadas de trabalho como ator, cineasta, produtor e compositor de trilhas musicais. Ele comemorou essa semana seus 93 anos de idade e teve reportagens e análises de sua obra em várias mídias. Clint Eastwood começou sua carreira como ator nos anos 1950 em pequenas aparições na televisão e cinema. Nos anos 1960, começou a ser reconhecido interpretando importante protagonista na trilogia dos dólares do cineasta italiano Sergio Leone: Por um Punhado de Dólares (1964), Por uns Dólares a Mais (1965), e Três Homens em Conflito (1966).

Nos anos 1970, Eastwood manteve sua carreira de ator e iniciou carreira como diretor em Perversa Paixão (1971). Os diretores Sergio Leone e Don Siegel foram suas maiores referências como diretor. Nesse período ele atuou em vários filmes de ação e policial que tiveram boas bilheterias e o consagraram como uma referência popular nesses gêneros como Dirty Harry (1971), O Último Golpe (1974) e Rota Suicida (1977). Outras produções se destacaram na sua carreira nos anos 1970 como Josey Wales O Fora da Lei (1976) e Fuga de Alcatraz (1979). Nos anos 1980, trabalhou em filmes de diversos gêneros incluindo o excelente western O Cavaleiro Solitário (1985).

Clint Eastwood começou a se sobressair como diretor a partir de Bird (1988) (cinebiografia do músico Charlie Parker). Nesse período várias produções foram enaltecidas pela crítica especializada como Bird (1988), Coração de Caçador (1990), Os Imperdoáveis (1992), Um Mundo Perfeito (1993) e As Ponte de Madison (1995). Nos anos 2000, experiente e maduro na direção de filmes, Eastwood realizou ótimas obras como Sobre Meninos e Lobos (2003), Menina de Ouro (2004), A Conquista da Honra (2006) e Cartas de Iwo Jima (2006) mantendo-se relevante e aperfeiçoando uma filmografia que sempre provoca interesse e atenção daqueles que apreciam seu trabalho.

Clint Eastwood

Depois de dirigir A Mula (2018), O Caso Richard Jewell (2019) e Cry Macho (2021), Eastwood anunciou recentemente a produção e filmagens do longa metragem Jurado nº 2. O filme tem previsão de lançamento no final de 2023 e pode ser o último trabalho de Eastwood que, depois de mais de 75 filmes como ator, mais de 40 filmes como diretor e os Oscars de melhor filme e melhor diretor por Os Imperdoáveis e Menina de Ouro pode se aposentar do cinema. Será? Espero que não! Gosto muito da maioria dos filmes dirigidos por Eastwood e lembro que meu pai tinha admiração especial pela sua obra no cinema. Parabéns, Clint Eastwood!

Novos cinemas do mundo

A distribuidora Versátil Home Vídeo apresenta um livro exclusivo com algumas das principais obras lançadas em diferentes países como o Brasil, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, a Tchecoslováquia, o Japão e Taiwan. São 12 filmes selecionados incluindo O Demônio das Onze Horas, de Jean-Luc Godard, Os Incompreendidos, de François Truffaut, Hiroshima, meu Amor, de Alain Resnais, Nas Garras do Vício e Os Primos, de Claude Chabrol, O Estado das Coisas, de Wim Wenders, Todos Porcos, de Shohei Imamura, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha, Trens Estreitamente Vigiados, de Jiri Menzel, e A Terra Treme, de Luchino Visconti.

Tina Turner

Uma das minhas primeiras lembranças sobre Tina Turner no cinema foi quando assisti o psicodélico filme Tommy (1975) de Ken Russel. Um filme louco, perfeito, imperfeito, polêmico, provocador e bem rock and roll baseado na ópera rock da banda The Who. Ela interpretou uma personagem extraordinária de maneira inesquecível. Turner teve destaque em outros filmes como em Mad Max 3. Sua carreira foi intensa na música. E que voz forte e maravilhosa ela tinha em cada canção!! Tina é imortal. Obrigado, Tina!

Scorsese

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese foi aclamado em sua exibição no Festival de Cannes 2023. O filme tem um elenco fantástico com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio e provavelmente será um dos melhores filmes de 2023. Lançamento no Brasil em Outubro.

Dica da Semana

Drácula de John Badham com Frank Langella. Adaptação da apreciada obra de Bram Stoker que teve diversas versões para o cinema. Destaque para a atuação do excelente ator Laurence Olivier e a magistral trilha musical de John Williams (Cineclube SINDMEPA. Dia 06 de junho. Sessão às 19h com entrada franca).