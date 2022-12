ACCPA e os Melhores do Cinema em 2022

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) escolheu os melhores do Cinema em 2022 a partir da seleção de filmes inéditos exibidos nos cinemas de Belém e disponíveis em canais de streaming. A ACCPA é uma das associações de críticos de cinema mais antigas do Brasil e cultiva a tradição da escolha dos melhores do Cinema, desde sua fundação em 1962. Nas listas apresentadas por seus associados são incluídos os melhores filmes e categorias artísticas importantes como melhor diretor, ator, atriz, roteiro original, roteiro adaptado, trilha musical, fotografia, montagem e direção de arte.

Lembro-me de participar como crítico de cinema em diversas listas importantes da ACCPA e entender sua importância em destacar filmes que agradaram os críticos associados em diversos anos como Providence de Alain Resnais e Cria Cuervos de Carlos Saura, em 1979. Outras listas históricas de melhores filmes da ACCPA evidenciaram excelentes anos cinematográficos que apresentaram filmes realizados em décadas anteriores, mas que estavam inéditos em Belém e foram exibidos em nosso circuito exibidor graças ao cineclube da ACCPA como Viver de Akira Kurosawa e Week End de Jean-Luc Godard.

Pelo histórico de contribuição a cultura cinematográfica da ACCPA por meio de suas listas de melhores do cinema e pela diversidade de filmes produzidos em vários países entendo que sempre é importante conhecer e valorizar os filmes indicados para ampliação dos debates sobre cada obra fílmica selecionada.

Participaram da eleição de 2022 da ACCPA os críticos de cinema Pedro Veriano, Luzia Miranda Álvares, Marco Antonio Moreira, Francisco Cardoso, Ismaelino Pinto e Dedé Mesquita.

Feliz 2023 para todos! Viva o Cinema!

Melhores Filmes

1)Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi (40 pontos)

2)Ennio O Maestro de Giuseppe Tornatore (30 pontos)

3)Benedetta de Paul Verhoeven (20 pontos)

Aftersun de Charlotte Wells (20 pontos)

5)Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson (19 pontos)

6)Memória de Apichatpong Weerasethakul (17 pontos)

7)O Festival do Amor de Woody Allen (15 pontos)

Mães Paralelas de Pedro Almodóvar (15 pontos)

9)Belfast de Kenneth Bragnah (14 pontos)

Titane de Julia Dicournau (14 pontos)

Categorias:

Melhor diretor: Ryusuke Hamaguchi (Drive my Car)

Ator: Hidetoshi Nishijima (Drive my Car)

Atriz: Tilda Switon (Memória)

Ator Coadjuvante: Jude Hill (Belfast)

Atriz Coadjuvante: Reika Kirishima (Drive my Car)

Melhor Roteiro Original: Dan Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em todo Lugar ao mesmo tempo)

Melhor Roteiro Adaptado: Ryusuke Hamaguchi e Takamasa Oe baseado na obra literária de Haruki Murakami

Melhor Montagem: Massimo Quaglia (Ennio O Maestro)

Melhor Figurino: Pierre-Jean Larroque (Benedetta)

Melhor Fotografia: Jarin Blaschke (O Homem do Norte)

Melhor Animação (longa): Pinóchio de Guillermo Del Toro

Melhor Animação (curta): The Windshield Wiper de Alberto Mielgo

Melhor Trilha Sonora: Ennio Morricone (Ennio O Maestro)

Melhores Efeitos Especiais: Lazaro Cervantes, Salvador Servin, Alejandro Vazquez e Karen Vazquez (Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades)

Melhor Documentário (longa): Ennio O Maestro de Giuseppe Tornatore

Melhor Documentário (curta): Amador, Zélia de Ismael Machado

Melhor Direção de Arte: Benedetta, Drive my Car, Titane e Revolta, Rebelião, Revolução

Melhor Canção Original: Hold my Hand (Top Gun Maverick) e Doja Cat (Elvis)

Melhor Som: Marco Alice, James Austin, David Betancourt (e outros) (Top Gun Maverick)

Melhor Cabelo e Maquiagem: Tanja Adams e Charlotte Alpert (e outros) (Spencer)

Menções especiais:

- O legado cinematográfico dos cineastas Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub e Alain Tanner que faleceram esse ano

- A realização do 8º Festival Internacional de Cinema do Caeté (FICCA)(Bragança/Pa).

- A exibição do Festival de Cinema Italiano 2022

- A realização do Amazônia (Fi) Doc 2022