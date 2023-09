Wânderson, a surpresa do ano no Papão

Os clubes costumam colocar no pacote das contratações algumas apostas: atletas baratos, desconhecidos, mas com credenciais para emplacar. Foi bem o caso do maranhense Wânderson, 28 anos, no Paysandu, no início da temporada, vindo do Tocantinópolis, onde havia formado boa dupla com Betão, campeão paraense pelo Águia.

Wânderson chegou sob a expectativa de apenar compor o elenco, mas, quando teve oportunidade, mostrou competência. Entrou sob desconfiança no Re-Pa da Copa Verde em que o Papão virou semifinalista, e foi um gigante na zaga. Desde então, firmou-se como titular na posição que havia sido de Genílson, Naylhor e de Filemon. Wânderson estabilizou-se ao lado de Paulão e agora de Wellington Carvalho. É dele a maior vitória individual entre todos os bicolores na temporada, no apogeu de uma carreira construída basicamente em times do interior do Maranhão, além de passagens pelo Sampaio Corrêa, Moto Club, Guarani de Sobral/CE e Tocantinópolis.

Duas semanas para o rumo do Leão

Nas próximas duas semanas o Remo vai ter o fechamento da inscrição e homologação de chapas para as eleições de 12 de novembro. Esses passos serão muito importantes por definirem a disputa e as tendências para o futuro do clube, assim como as primeiras providências para 2024.

O clube vive um momento de frustração no futebol, mas segue avançando nas condições estruturais e organizacionais para decolar.

BAIXINHAS

* A opção dos associados azulinos nas urnas vai ser determinante para a tão esperada decolagem do Clube do Remo. Isso exige sabedoria e responsabilidade de quem exercer o direito ao voto. Como eleitores, precisam exigir projetos formais para comparar.

* A premiação dos profissionais do Paysandu pelo acesso foi negociada no início da competição e renegociada no final de agosto. Os valores foram tratados sob sigilo, mas vão engordar as finanças dos atletas e da comissão técnica se o acesso for confirmado. Mais ainda se o Papão for campeão desta Série C.

* O Paysandu foi prudente em todos os aspectos ao descartar a "fanfest" na Curuzu, apesar dos apelos para colocar telão no estádio e faturar com bilheteria e bar, domingo. Além de evitar a ideia de comemoração antecipada, o clube livra-se do risco de violência no evento. Além disso, a PM não cobriria os eventos em dois estádios ao mesmo tempo.

* Treino aberto com ação solidária. Ótima atutude do Paysandu para arrecadação de donativos para famílias desabrigadas por incêndio na sacramenta, inclusive o torcedor José Antônio da Silva, conhecido fazer o personagem do Papa Bicolor nas arquibancadas.

* Ao expor imensa tatuagem de um leão nas costas, Anderson Uchôa expressou sua identificação e laços com o Remo. O volante tem 111 jogos vestindo azul marinho, desde 2021, e está no topo das prioridades do clube para 2024.

* Se paraenses já "babaram" de admiração na Arena da Amazônia, chega a vez dos amazonenses conhecerem as maravilhas da Arena Mangueirão, especialmente o gramado, que neste momento é o melhor do futebol brasileiro.

* O venezuelano Andreas D'Agostinho, meia de 21 anos, virou personagem folclórico no Paysandu. Ele passou oito meses no clube e nem estreou. Agora D'Agostinho é volante do Santa Rosa na Segundinha. É reserva, mas, pelo menos, já estreou. Jogou 20 minutos contra o Tiradentes.