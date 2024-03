Vitória, vantagem e constatações para o Leão

Mais uma vez, intervenção bem sucedida de Gustavo Morínigo no intervalo, reação do Remo, virada no placar, vantagem do empate no domingo e algumas constatações. Uma delas, a capacidade tática da Tuna, que foi competente na marcação, com linhas próximas, e "veneno" no ataque.

O Remo está evoluindo, sim, mas ainda em processo de assimilação do projeto tático. Time inseguro e lento nas articulações, principalmente no primeiro tempo. A melhor constatação para os azulinos foi do potencial do banco. Dos acionados nas substituições, destaque para Kelvin. Finalmente, ele pode dizer que estreou no Remo.

Volta deve ter jogo mais estratégico

Se o jogo de Marabá foi caracterizado pela correria, o jogo da Curuzu, neste sábado, deve ser mais estratégico. Desafio para Hélio dos Anjos e Mathaus Sodré no reencontro de Paysandu x Águia, decidindo quem vai à final do Parazão e quem vai à Copa Grão-Pará, disputar a terceira vaga paraense na Copa do Brasil.

Tratando-se de um jogo decisivo, é natural que haja forte imposição física, mas com maior aplicação tática. Diminuir a margem de erros nas ações defensivas será fundamental, inclusive pelo clima tenso que tende a imperar em campo.

Time por time, igualdade. Mas, pelo fator torcida/Curuzu, as possibilidades de classificação se desenham em 60% para o Papão e 40% para o Azulão.

BAIXINHAS

* Nicolas e Vinícius Leite, os únicos do atual elenco bicolor que já foram campeões paraenses pelo Papão. Estavam juntos no título de 2021. Na Copa Verde, João Vieira foi não só campeão, mas o principal herói da conquista de 2022.

* Jean Dias muito participativo no jogo de Marabá, agindo por todos os lados, atacando e defendendo. O atleta vinha sendo uma peça apagada desde o jogo de Caxias do Sul, provavelmente por fadiga muscular, mas mostrou-se novamente aceso, nas suas melhores características.

* Quem seria a principal revelação deste Parazão, até agora? O azulino Felipinho virou xodó da torcida remista e merece esse destaque. O também azulino Henrique é grata revelação. Jonilson, outro fruto do Leão, começa a emplacar.

* Pedro Sena, meia do Santa Rosa, e Gabriel Furtado, atacante da Tuna, são outros dois jovens que chamam atenção. Ambos saíram da base remista. Roger, atacante do Paysandu, causou expectativa para este campeonato, mas nem foi acionado por Hélio dos Anjos.

* Atacantes Diogo Gonçalves e Lucca, meias Yago e Alex Teixeira, volante Zé Ricardo e o lateral Daniel Borges, nomes especulados para contratações. Com a aproximação da Série B, as especulações serão crescentes.

* Lucca foi pedido por Hélio dos Anjos no ano passado. Foi atleta dele na Ponte Preta. O tocantinense Lucca tornou-se famoso quando fez sucesso no Corinthians. Aos 34 anos, ele está no Novorizontino.

* Qual terá sido o critério do Remo na contratação do volante catarinense João Afonso? O atleta jogou apenas três minutos, este ano, pelo Novorizontino contra o Santos. Uma aposta ou segurança quanto à qualidade? Ano passado, 29 jogos pelo Marítimo de Portugal e cinco pelo Novorizontino.