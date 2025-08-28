Uma ideia diferente no Remo; Rossi pode ser o reforço no Paysandu

Manter a concentração e fidelidade ao plano de jogo, independente no incentivo e das cobranças da torcida. A ideia dos azulinos para hoje, contra o Criciúma, é manter a racionalidade e jogar com mais organização. Faz muito sentido!

Em jogos anteriores, em Belém, um dos motivos para o Remo se desorganizar em campo foi por tentar executar o jogo proposto pela torcida. A energia do público precisa ser aplicada sim, mas na imposição física, sem prejuízo técnico-tático. Quando o time está mal treinado e a torcida pressiona, a concentração é comprometida, vêm os erros de passe, as decisões equivocadas, o desajuste emocional e o cansaço excessivo. Esse tem sido o retrato do Leão Azul em Belém.

Hoje, o jogo é muito desafiador pela performance do Criciúma, um dia times mais encaixados do momento no campeonato. Mas nada que um Remo aplicado, bem planejado, não possa superar.

Rossi, esse pode ser o reforço

João Marcos, Carlos Eduardo... Em meio aos novos nomes, Rossi pode ser o real reforço do Papão. Testes finais vão habilitá-lo ou não para jogar no sábado. Pelos diferenciais técnicos e liderança, Rossi vai acrescentar muito quando entrar. Mas Claudinei Oliveira está corretíssimo em só admitir colocá-lo em campo com plena segurança da recuperação.

Restabelecer a consistência defensiva do time é outra missão declarada pelo próprio técnico bicolor, visto que o time voltou a tomar gols em todos os jogos. Foi assim nos seis jogos do jejum de vitórias (três derrotas e três empates). Oito gols tomados e quatro marcados.

BAIXINHAS

* A baixa venda de ingressos, indicando que o Remo terá hoje o seu menor público no campeonato, pode favorecer à ideia de um time mais racional contra o Criciúma. Mais importante, porém, é que o técnico Antônio Oliveira tenha cumprido o seu painel de ajustar o time.

* A saída de Camutanga, de volta para o Vitória, tira do Remo o zagueiro com maior capacidade de recuperação nos lances de velocidade. Isso o time não tem em William Klaus e menos ainda em Reynaldo. Nem com os volantes Caio Vinícius e Jaderson.

* Assim como o Remo perdeu Camutanga, chamado de volta pelo Vitória, o Criciúma poderia ter perdido o também zagueiro Marcelo Benevenuto. O Fortaleza, clube do qual está emprestado, o chamou de volta, mas Benevenuto se recusou. Fez questão de permanecer no clube catarinense..

* É intrigante a barração de Novillo no Paysandu. Ele tem 13 jogos na Série B e sempre cumpriu bem o seu papel, mas foi sacado para a entrada de Thiago Heleno.

O argentino demorou a entrar no time bicolor, mas emplacou e virou unanimidade. No entanto, estranhamente, de repente foi para o banco.

* Marcelinho, Caio Vinícius, Jânderson e Marrony, os quatro azulinos pendurados em cartões amarelos. O Remo tem 54 cartões amarelos e dois vermelhos no campeonato. O Paysandu tem 55 amarelos e dois vermelhos. Empate técnico no Re-Pa da indisciplina da Série B.

* Sávio deve antecipar a renovação de contrato com o Remo. Alvo do Sport Recife, o atleta manifesta preferência pela permanência no Leão Azul. Sávio, 30 anos, fez oito jogos em 2024 na campanha do acesso e outros 30 nesta temporada. Foi contratado sob desconfiança, por insistência do técnico Rodrigo Santana, mas logo conquistou a confiança de todos no clube.

* Canal Desimpedidos (YouTube) transmite os jogos de hoje, Remo x Criciúma, e de sábado, CRB x Paysandu. Opções gratuitas para as torcidas de Leão e Papão. O canal festeja recordes de audiência sempre que mostra os dois clubes de Belém.