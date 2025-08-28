Uma ideia diferente no Remo; Rossi pode ser o reforço no Paysandu Carlos Ferreira 28.08.25 12h00 Remo possui compromisso em casa nesta rodada. Já o Paysandu encara o CRB longe de Belém (Samara Miranda / Remo - Matheus vieira / Paysandu) Manter a concentração e fidelidade ao plano de jogo, independente no incentivo e das cobranças da torcida. A ideia dos azulinos para hoje, contra o Criciúma, é manter a racionalidade e jogar com mais organização. Faz muito sentido! Em jogos anteriores, em Belém, um dos motivos para o Remo se desorganizar em campo foi por tentar executar o jogo proposto pela torcida. A energia do público precisa ser aplicada sim, mas na imposição física, sem prejuízo técnico-tático. Quando o time está mal treinado e a torcida pressiona, a concentração é comprometida, vêm os erros de passe, as decisões equivocadas, o desajuste emocional e o cansaço excessivo. Esse tem sido o retrato do Leão Azul em Belém. Hoje, o jogo é muito desafiador pela performance do Criciúma, um dia times mais encaixados do momento no campeonato. Mas nada que um Remo aplicado, bem planejado, não possa superar. Rossi, esse pode ser o reforço João Marcos, Carlos Eduardo... Em meio aos novos nomes, Rossi pode ser o real reforço do Papão. Testes finais vão habilitá-lo ou não para jogar no sábado. Pelos diferenciais técnicos e liderança, Rossi vai acrescentar muito quando entrar. Mas Claudinei Oliveira está corretíssimo em só admitir colocá-lo em campo com plena segurança da recuperação. Restabelecer a consistência defensiva do time é outra missão declarada pelo próprio técnico bicolor, visto que o time voltou a tomar gols em todos os jogos. Foi assim nos seis jogos do jejum de vitórias (três derrotas e três empates). Oito gols tomados e quatro marcados. BAIXINHAS * A baixa venda de ingressos, indicando que o Remo terá hoje o seu menor público no campeonato, pode favorecer à ideia de um time mais racional contra o Criciúma. Mais importante, porém, é que o técnico Antônio Oliveira tenha cumprido o seu painel de ajustar o time. * A saída de Camutanga, de volta para o Vitória, tira do Remo o zagueiro com maior capacidade de recuperação nos lances de velocidade. Isso o time não tem em William Klaus e menos ainda em Reynaldo. Nem com os volantes Caio Vinícius e Jaderson. * Assim como o Remo perdeu Camutanga, chamado de volta pelo Vitória, o Criciúma poderia ter perdido o também zagueiro Marcelo Benevenuto. O Fortaleza, clube do qual está emprestado, o chamou de volta, mas Benevenuto se recusou. Fez questão de permanecer no clube catarinense.. * É intrigante a barração de Novillo no Paysandu. Ele tem 13 jogos na Série B e sempre cumpriu bem o seu papel, mas foi sacado para a entrada de Thiago Heleno. O argentino demorou a entrar no time bicolor, mas emplacou e virou unanimidade. No entanto, estranhamente, de repente foi para o banco. * Marcelinho, Caio Vinícius, Jânderson e Marrony, os quatro azulinos pendurados em cartões amarelos. O Remo tem 54 cartões amarelos e dois vermelhos no campeonato. O Paysandu tem 55 amarelos e dois vermelhos. Empate técnico no Re-Pa da indisciplina da Série B. * Sávio deve antecipar a renovação de contrato com o Remo. Alvo do Sport Recife, o atleta manifesta preferência pela permanência no Leão Azul. Sávio, 30 anos, fez oito jogos em 2024 na campanha do acesso e outros 30 nesta temporada. Foi contratado sob desconfiança, por insistência do técnico Rodrigo Santana, mas logo conquistou a confiança de todos no clube. * Canal Desimpedidos (YouTube) transmite os jogos de hoje, Remo x Criciúma, e de sábado, CRB x Paysandu. Opções gratuitas para as torcidas de Leão e Papão. O canal festeja recordes de audiência sempre que mostra os dois clubes de Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas colunas colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA CARLOS FERREIRA Uma ideia diferente no Remo; Rossi pode ser o reforço no Paysandu 28.08.25 12h00 CARLOS FERREIRA Tigre, a fera que o Remo vai enfrentar; Edilson, o porta-voz da agonia no Paysandu 27.08.25 13h34 CARLOS FERREIRA Paysandu numa temporada de extremos e Remo com uma Série B cheia de empates 26.08.25 15h11 CARLOS FERREIRA Provável esquema do Remo é resistir e reagir; Paysandu e jogos de alto interesse 22.08.25 11h31