Um campeonato de novos e bons goleiros

Gauther, do Independente; Ferrari, do Bragantino; e Victor Lube, da Tuna, são três boas surpresas importadas. Goleiros grandes e ágeis que vêm se destacando a cada rodada. Gauther, 1,94m, 30 anos, é paulista. Ferrari, 29 anos, 1,95m, também é paulista. Vitor Lube, 28 anos, 1,93m, é mineiro. Jader, figura carimbada, do Tapajós, santareno de 28 anos, está confirmando o potencial já mostrado em outras temporadas, enquanto o azulino Vinícius segue soberano, como melhor da posição no futebol paraense.

Criou-se grande expectativa por Thiago Coelho no Paysandu, mas uma lesão muscular o impediu de jogar nas primeiras rodadas do campeonato. Elias Curzel ganhou a chance de confirmar as ótimas credenciais, mas ainda não foi testado o suficiente.

Abaixo do potencial está o gaúcho Axel Lopes, do Castanhal, numa fase de vacilos que o coloca como surpresa negativa.

Haja mi-mi-mi!

Aplausos aos bons goleiros, mas a maioria deles tem o vício do mi-mi-mi. A cada defesa importante, a simulação de contusão. Jogo parado, transmissão da TV repetindo as imagens do lance. É assim aqui no Pará é em todo o país.

Simulações irritantes, aliás, repetem-se em todas as regiões do campo. Contato no peito e o jogador mostra o rosto como local atingido. A todo momento, jogadores tentam ludibriar a arbitragem, por qualquer motivo fazem pressão absurda ao árbitro e assistentes, com agressividade e toda a falta de educação. Parecem seres selvagens!

BAIXINHAS

* Força, velocidade e muito esforço já fazem de Bruno Alves um xodó da torcida remista. O atleta teve essa constatação ao sair aplaudido do jogo contra a Tuna, quando os torcedores estavam incomodados com o 0 x 0 e com o desempenho do time.

* Marcelo Toscano se culpou por ter perdido pênalti no empate do Papão com o Tapajós, mas foi o melhor jogo dele com a camisa bicolor, favorecido pela nova função no ataque, mais pelo meio. Foi aceso, muito participativo.

* Amazônia Independente, tão rápida na aparente descida quanto foi na subida. É o meteoro do Parazão. Paragominas trocou de piloto (Marcinho Guerreiro por Samuel Cândido) na esperança de mudar a trajetória, que também é de queda. Campeonato começa a pegar fogo!

* Lugar de artilheiro é em Bragança? Ano passado, Cris Maranhense no Bragantino. Este ano, o pernambucano Thiago Recife, quatro gols pelo Braga, e o carioca Joel, 25 anos, 1,91m, três gols pelo Caeté. Pena que Thiago Recife já trocou o Tubarão pelo CSE de Alagoas.

* Gaúcho Leonam, 26 anos, chegou para o Remo com credenciais animadoras para assumir a lateral-esquerda, onde Paulo Henrique é um dos alvos de rejeição da torcida remista.

* Sexta rodada do Parazão: amanhã, 15h30 Bragantino x Remo, 16 horas Águia x Tapajós, 18 horas Independente x Amazônia, 20 horas Paysandu x Itupiranga. Quinta-feira, 9h30 Tuna x Castanhal, 15h30 Caeté x Paragominas.

* Na "cultura" do futebol brasileiro, vive é apenas o primeiro dos últimos. Mas para quem saiu da Vila Quadros, Magalhães Barata, superou barreiras inimagináveis e tornou-se tão vitorioso, o vice mundial de Rony tem que ser reconhecido como glória histórica, por mais frustrante que tenha sido para a torcida do Palmeiras.