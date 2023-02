São Francisco, a realidade de uma grande promessa

Heré, atante, 28 anos, natural de Santa Isabel do Pará, fruto do Castanhal que chegou às bases do Fluminense, do Corinthians e da Seleção Brasileira. Hoje a realidade dele é apenas de mais um jogador no São Francisco, mas já foi visto e tratado como jóia, grande promessa do futebol brasileiro.

Em 2008, na Copa Sub-23 que a FPF promoveu pelo centenário do nosso campeonato estadual, a Tuna só não lançou Heré porque foi impedida pelo Ministério Público. Quando a imprensa informou que o técnico Reginaldo Mesquita escalaria um garoto de 14 anos, o MP impôs o cumprimento da lei que impede a utilização de atletas com menos de 16 anos em jogos de profissionais.

Heré foi para o Fluminense, virou destaque na seleção nacional sub-15, mas não vingou. O jogo de hoje, para Heré, é oportunidade para mostrar que o sonho não acabou.

Gramados, o maior avanço do Parazão

Curuzu, Baenão e Complexo do Japiim, três tapetes que o campeonato já mostrou. Bons gramados também em Cametá, Tucuruí, Ipixuna e Itupiranga. Nem tanto o da Tuna. Quanto ao campo de Bragança, sempre muito criticado, informações indicam que pouco mudou. Claro que a intensificação das chuvas vai ser o teste definitivo, mas é seguro dizer que o maior avanço de qualidade no Parazão, este ano, está nos gramados, justamente o motivo de grandes vergonhas em 2022, com lamaçais que levaram a FPF a interditar os estádios de Castanhal e Tucuruí.

De quebra, o Parazão ganha em março a devolução do Mangueirão, em alto nível de segurança, funcionalidade, conforto e 51 mil lugares.

BAIXINHAS

* Estádios em obras nas cidades de Santarém, Marabá e Castanhal. O Barbalhão é uma novela que parece interminável. Está fechado desde setembro de 2021, com promessa de reabertura para o Parazão 2024. Mesma expectativa para o Modelão.

* Em Marabá as obras do novo estádio começaram em agosto de 2010 e não se sabe quando serão concluídas. Uma grande novela! Enquanto sonham com o novo, os marabaenses se servem do velho e acanhado estádio Zinho Oliveira, que na próxima quarta será palco de Águia x Remo.

* Ministério Público afrouxou as cobranças de aplicação do Estatuto do Torcedor? Pelo menos os clubes não estão cumprindo o prazo de divulgação de público e renda. Divulgam o que querem, quando querem, como querem, quando querem.

* Muriqui x Mário Sérgio, o Re-Pa da artilharia. Dois gols de cada na primeira rodada. O azulino é atacante mais versátil, com funções também de meia e ocupação do lado esquerdo. O bicolor é mais centroavante.

* Do último pacote de contratações do Remo para a Série C 2022, o zagueiro Wendel Lomar segue no elenco, mas agora na reserva, enquanto os meis Soares e Pablo Roberto são titulares. O lateral Celsinho foi para o CSA e deve enfrentar a Tuna na Copa do Brasil, em Belém.

* Goleiro Victor Souza fez 42 jogos pelo Paysandu em 2021, mas o clube optou por emprestá-lo ao Água Santa/SP onde fez 11 jogos, e depois ao Londrina, onde fez apenas três jogos e sofreu lesão grave. De volta ao Papão, está novamente lesionado, dividindo cuidados médicos com Dalberto e Ricardinho.

* Bileu, volante que livrou-se de grave contusão, está voltando a jogar dez meses depois de passar por cirurgia. Bileu está trabalhando para entrar em forma e virar opção no Paysandu para o técnico Márcio Fernandes.