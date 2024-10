Rodrigo Santana perto de feito histórico no Rmeo; Paysandu comemora boa atuação da defesa

Rodrigo Santana desafiado a um feito histórico

Rodrigo Santana vai aproveitar as férias em Santos. Em dezembro, ele retorna aos trabalhos no Remo com muito crédito e um desafio extra: tornar-se o primeiro técnico do Leão Azul, na era do Campeonato Brasileiro, desde 1971, a completar uma temporada inteira no cargo. Isso mesmo! Dos mais de 120 técnicos que passaram pelo Leão nesse período, nenhum iniciou e terminou uma temporada, embora alguns tenham sido bastante vitoriosos, como François Thyn, Paulo Amaral, Joubert Meira, Paulinho de Almeida, Waldemar Carabina, Givanildo Oliveira e Paulo Bonamigo.

Para quebrar essa marca, Rodrigo Santana vai depender muito das decisões sobre contratações e da estruturação do futebol azulino para 2025. E essa missão já começou!

Papão comemora não ter sofrido gols

Na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, o Paysandu registrou apenas seu sétimo jogo sem sofrer gols em 31 rodadas da Série B. Isso pode parecer irrelevante, mas é uma meta sempre buscada, pois gera confiança! Especialmente se considerarmos que o Paysandu é o 7° time mais vazado do campeonato, com 36 gols sofridos. Apenas Ceará (37), Vila Nova (38), Botafogo (39), Ponte Preta (40), Guarani (43) e Ituano (49) têm defesas piores.

Dar consistência ao sistema defensivo deve ser a grande prioridade de Márcio Fernandes neste intervalo de 11 dias entre o último jogo e o próximo, que será no domingo, dia 20, às 11h, contra o Operário, no Paraná.

Baixinhas

O time bicolor ainda está se adaptando ao modelo de jogo implementado por Márcio Fernandes. O Papão fez cinco jogos e realizou duas viagens no primeiro mês da "era" MF. O tempo para treinos foi sempre apertado. Agora, o técnico bicolor tem uma pausa providencial para investir em treinos táticos.

Nicolas estava animado e muito participativo contra a Chapecoense, até ser expulso no final do primeiro tempo. O grande prejuízo para ele é a perda de ritmo, mas o atacante poderá fazer uma preparação específica para render ao máximo na reta decisiva da Série B.

A saída de Vitor Lube deixa claro que o Remo já está em busca de um goleiro que possa disputar a titularidade com Marcelo Rangel. Quem quer que venha encontrará o principal fator do sucesso dos goleiros azulinos: Daniel Curzel, excelente preparador de goleiros.

O argentino Benjamin Borasi tem sido o único estrangeiro titular no Papão nos últimos jogos. O uruguaio Quintana saiu do time por lesão, o equatoriano Cazares e o colombiano Yone González por baixo rendimento, e o venezuelano Esli García por razões táticas.

O camaronês Joel nem conseguiu se firmar. Esteve em campo por apenas 53 minutos, em partes de quatro jogos, e teve atuações muito discretas. O centroavante chegou ao clube fora de forma, após as férias. Uma contratação mal avaliada!

Nos sete jogos restantes, o Paysandu vai visitar o Operário, Ceará, Ponte Preta e Novorizontino. Em Belém, receberá Coritiba, Brusque e Vila Nova. O encerramento será no dia 24 de novembro, na Curuzu, contra o alvirrubro goiano.

Um ex-jogador do Remo será campeão da Série C: Natan, lateral-esquerdo reserva do Athletic, ou Matheus Lucas, centroavante do Volta Redonda, em recuperação de cirurgia. Ambos participaram de duas campanhas de acesso, e um deles terá a temporada coroada com o título.