Rivais 'desatolam' e causam impressões animadoras

Remo e Paysandu resistiram a quase todos os avanços estruturais e organizacionais do futebol nos últimos 30 anos, a contar da explosão do marketing esportivo. Foi assim também com a extinção do passe, com o Estatuto do Torcedor, com as parcerias comerciais. Resultado: flagrante defasagem.

Não por acaso, o Paysandu está fazendo festa porque vai inaugurar um campo no futuro Centro de Treinamentos, muito atrás do Remo, que tem um CT básico já fazendo grande diferença. Ambos estão atrasados, mas "desatolando". Para 2024, vemos os dois rivais investindo em ciência e tecnologia, e entrando na "era" dos executivos para as diversas áreas da gestão. Isso nos passa impressões animadoras. Vozes do atraso, porém, se manifestam no esforço para desqualificar os avanços. Deixemos que o tempo seja o juiz.

Remo lança gatilho social

A coluna terá detalhes nos próximos dias, mas pode adiantar que o Remo está criando o gatilho social, que vai consistir em benefícios para instituições assistenciais. Sempre que o time atingir metas pré-estabelecidas, haverá premiação em dinheiro para o elenco e comissão técnica e, ao mesmo tempo, donativos para a instituição da qual o time se tornará padrinho.

O projeto ainda será formatado no clube, por iniciativa do presidente Antônio Carlos Teixeira, numa adaptação de outro projeto (Futebol Solidário), proposto à FPF, em vão, ano passado, para o campeonato estadual.

BAIXINHAS

* Faltam 16 dias para a reativação do futebol no Papão. O clube anuncia apresentação do novo elenco para 14 de dezembro. No Remo, pelo planejado, faltam 17 dias. Isso significa que bicolores e azulinos terão cinco semanas de pré-temporada, na construção dos seus novos times.

* Remo tem três jogadores oficialmente contratados e sete estão recebendo o pré-contrato para assinar. Essa é uma informação segura! Um terço do elenco, portanto! No entanto, ainda não há definição de quando serão feitos os anúncios.

* Ao criar novos cargos e adquirir novos equipamentos, o Paysandu precisou transformar a Curuzu num canteiro de obras, construindo novas salas para a nova estrutura de gestão e de treinamentos. No pacote das obras, mais banheiros para os torcedores.

* Para Ricardo Catalá, os meninos não podem ser privados de disputar a Copa SP. Ao fazer essa afirmação, o técnico azulino não se referia a nenhum atleta especificamente, mas deu a entender que, por ele, Felipinho e Kanu irão à Copinha, embora já sejam do elenco principal.

* Comissão técnica do Canaã está em Portugal e hoje inicia estágio num clube parceiro. Oportunidade de ouro para todos, especialmente para o técnico Emerson Almeida. Paulo Rangel, ainda jogador, está no estágio, preparando-se para funções futuras no projeto do clube.

* Iarley, ídolo do Paysandu e atual técnico do sub-20 da Chapecoense, chega a Belém na madrugada de sábado e volta no domingo à noite. Estará na festa de inauguração do primeiro campo de treinamentos do Paysandu, num amistoso do Papão/2003 em Taciateua e no evento filantrópico de Vânderson, em Apeú/Castanhal.

* Vários clubes, entre eles o Remo, trocaram o Profut pelo Perse, outro programa de financiamento de dívidas federais dos clubes de futebol. É que o Perse oferece melhores condições de pagamento. O Profut, em sete anos, reduziu os débitos federais dos clubes em apenas 10%, e perdeu força.

* Pinheirense sob nova presidência. Luiz Antônio Pinheiro da Costa Júnior, o "Lulu das Comunidades", está assumindo o comando do quase centenário clube icoaraciense.