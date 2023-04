Ricardinho festeja sequência de sete jogos em 25 dias

Para um atleta de 37 anos, com pesado histórico de lesões e uma cirurgia que ano passado o tirou de campo por sete meses, Ricardinho tem motivos de sobra para festejar a sequência de sete jogos em 25 dias, em março. Os dois últimos, contra o Remo, ele jogou do início ao fim.

O contrato de Ricardinho com o Paysandu é só até o fim do Parazão. Dependendo do que ele conseguir fazer nessa reta decisiva do estadual e da Copa Verde, como também na Copa do Brasil, o vínculo pode ser esticado para a Série C. Ainda jogando abaixo do potencial, mas em ascensão, Ricardinho está reconstruindo a sua importância no time. E só precisa provar que está em condições de seguir jogando regularmente. Capacidade técnica ele tem de sobra.

Muriqui, seis gols em oito jogos pelo Leão

Nem se fala mais na idade de Muriqui. Ele já provou que fisiologicamente é mais jovem do que acusam os seus documentos: 36 anos. Muriqui não tem histórico de lesões graves e sempre foi um profissional muito responsável. Por isso, segue jogando em alta competitividade.

A média de 0,75 gol por jogo (seis gols em oito jogos) é muito animadora. Se conseguir mantê-la ao longo da temporada vira ídolo da torcida. Mas a importância de Muriqui para o time não se limita aos gols. Ele é um facilitador de jogadas, um atacante de raciocínio rápido e recursos técnicos para criar situações favoráveis para os companheiros. Além disso, dois dos seis gols que fez foram contra o Paysandu, o que soma muito no julgamento dos torcedores.

BAIXINHAS

* Se o Remo não vai ter Lucas Mendes e Pablo Roberto, o Paysandu deve ficar sem Vinícius Leite e Fernando Gabriel, ambos se recuperando de virose. Isso reforça a ideia de que Luis Phelipe vai entrar no ataque, enquanto Robert Hernandez, titular no jogo passado, disputa posição com novos e antigos concorrentes.

* Com a entrada de Lucas Marques, o Remo passa a ter dois laterais muito ofensivos, por ser o caso também de Leonan. Marcelo Cabo pode prendê-los nas funções defensivas em alternância ou criar condições táticas para explorá-los na potencialidade ofensiva. Vejamos!

* Como estão ex-bicolores em seus novos clubes? Danrley tem 14 jogos e só dois gols pela Chapecoense. José Aldo, 12 jogos (só um integral) e nenhum gol pelo Ituano, onde é reserva. Marlon, sete jogos, nenhum gol e só 183 minutos em campo pelo Gil Vicente, em Portugal. Mikael, oito jogos no Atlético Goianinense. É reserva! Patrick Brey, seis jogos pelo Água Santa, também reserva.

* Ex-azulinos: Brenner, nove jogos e três gols pelo Ituano em 2022, 11 jogos e dois no Sporting Cristal. É titular do time peruano na Libertadores. Erick Flores, 16 jogos quatro gols pelo Flamurtari Vlore, na Albânia. Everton Sena só quatro jogos pelo America de Natal. Vanilson, sem registro de jogos oficiais nesta temporada. Jean Patrick, sete jogos, reserva no ABC.

* Marlon foi titular do São Bento no campeonato paulista e voltou para ser xerife na zaga da Tuna. É um líder e o principal iniciador de jogadas no timr tunante. Aos 37 anos ainda tem lenha pra queimar.

* Contratação de Claudinei pelo Remo indica que Paulinho Curuá vai mesmo para o Londrina, cujos investidores são os mesmos do Tapajós, dono dos direitos econômicos do atleta. O Remo faz boa reposição. Claudinei tem credenciais para ser titular e vai ser um grande concorrente para Uchôa e Richard Franco.

* Bênçãos para todos nesta Sexta Santa e sempre.