Remo e Paysandu agora são da Globo

A subida do Remo à Série B e a ativação das ligas (Libra e LFU) no mercado das transmissões de futebol pela televisão criaram um cenário improvável. Dos 20 clubes da Série B, só Leão e Papão são da Globo, através da Libra. O que isso significa?

Obviamente, as redes de TV e plataformas vão priorizar, em suas telas, a visibilidade de seus clubes. Remo e Paysandu tornam-se produtos da Globo e, se forem estratégicos na comunicação, terão, nos próximos anos, a visibilidade que jamais tiveram em âmbitos nacional e internacional. Isso influencia na cotação das marcas, na abertura de novas possibilidades comerciais e torna os clubes mais atrativos como vitrines para jogadores.

Remo e Paysandu juntos no pacote de atrações da Globo em pleno ano da COP 30. Os dois clubes precisam aproveitar esse ano tão singular para um salto de relevância.

Protagonistas da Amazônia, especialmente da cidade-sede da COP 30, Remo e Paysandu precisam se mostrar ao mundo com engajamento, desenvolvendo ações ambientais. É importante e muito oportuno fazer parte do movimento mundial com ações inteligentes e produtivas. Isso é questão de imaginação e atitude.

Por enquanto, o futebol limita sua contribuição ao recolhimento e à exploração responsável do lixo a ser produzido no Parazão, em boa iniciativa da FPF.

Mesmo em ritmo cadenciado, o Paysandu foi senhor das ações diante da Tuna. As primeiras rodadas do Parazão vão clarear as impressões. A Tuna pareceu impotente e o Papão, promissor.

No pacote de contratações do Remo, o atacante Adailton está à margem das badalações. Porém, como jogador de força física e bons recursos técnicos, tem um perfil fadado a dar muito certo no futebol paraense.

Nas contratações do Paysandu, estão formadas altas expectativas para os estrangeiros Pedro Delvalle, Espinoza, Martinez e Matías Cavalleri. Os também "gringos" Quintana e Borasi já começam a temporada com crédito.

O sucesso desses atletas é importante para a vinda de outros estrangeiros e para a afirmação do futebol paraense no mercado sul-americano. O venezuelano Esli Garcia já deu larga contribuição nesse processo.

A importação de estrangeiros está virando alternativa providencial para clubes de Belém. Afinal, virou rotina o "não" para Remo e Paysandu por rejeição das esposas à capital paraense, geralmente por preconceito.

Quando a CBF começou a programar jogos para 18 horas, aos sábados ou domingos, para atender à televisão, Remo e Paysandu protestaram muito. Agora, 18 horas é o horário escolhido para as estreias de ambos no Parazão: Remo x São Francisco no sábado, Paysandu x Capitão Poço no domingo, ambos no Mangueirão.

Provável formação do Remo para sábado: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Lucão, Sávio; Kadu (da base), Pavani, Dener, Edson Kauã (da base); Dodô, Ytalo e Jaderson. Alguns dos recém-chegados estarão no banco. No Paysandu, estão prometidas as estreias dos atacantes Rossi e Marlon.