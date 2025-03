Remo com um substituto com o mesmo perfil de Rodrigo Santana e Paysandu acomodado

Bem educado, agregador, vencedor. Daniel Paulista tem o mesmo perfil de liderança de Rodrigo Santana. Isso ajuda muito na transição, mais ainda pelo tempo para uma intertemporada. O Remo se reoxigena bem na troca de técnico.

Daniel Paulista, 42 anos, técnico há apenas sete anos, já tem três títulos estaduais (pernambucano, alagoano e sergipano) e um acesso no campeonato brasileiro. Subiu o Confiança para a Série B em 2019. Passou suas três últimas temporadas no comando do CRB, com 50 vitórias em 113 jogos. Com esse histórico, vem para Belém com autoridade!

Papão: pecado e penitência

O fato de o time bicolor ter-se acomodado ao abrir 2 x 0 no primeiro tempo, em Boa Vista, foi um pecado com penitência: o empate do São Raimundo (2 x 2) num jogo que parecia fácil e tornou-se problemático. A conduta está rendendo "puxões de orelha" até agora, nas cobranças de Luizinho Lopes aos atletas.

A construção de um time vencedor passa pelo bom aproveitamento de oportunidades para cobranças veementes. A rigor, o resultado não foi problemas. As circunstâncias, sim. O efeito saberemos lá na frente, em situações semelhantes. Talvez já na próxima quarta, no reencontro com o invicto e travesso São Raimundo de Roraima, no Mangueirão.

BAIXINHAS

* Eudes Pedro de volta ao Remo, agora como auxiliar-técnico. Embora não tenha sido feliz na passagem pelo Baenão como técnico em 2019, Eudes Pedro foi muito vitorioso ao lado de Cuca em grandes clubes. O preparador físico Rodolfo Mancha também acompanha Daniel Paulista.

* Merece registro a atitude elegante de Rodrigo Santana ao agradecer a todos que julgou importantes no seu êxito no Remo, especialmente ao próprio clube

O técnico sai deixando as portas abertas. Certamente será lembrado para voltar.

* Matheus Nogueira, Kevyn gravemente lesionados e Yeferson Quintana suspenso vão desfalcar o Papão na quarta-feira, em Belém, contra o São Raimundo. Pode ser o caso também de Delvalle.

* Goleiro Alisson vai ter a primeira oportunidade de jogar diante da torcida bicolor. Luan Freitas deve compor a dupla de zaga com Martinez e PK é a opção para a lateral esquerda. Para o ataque, se Delvalle não ganhar condições e Borasi não puder voltar, Marcelinho deve ser o escolhido.

* Quem são os quatro ilustres desconhecidos que protagonizam os processos da suspensão do Parazão?

Adson, zagueiro do Remo, 20 anos; Henrico, volante da Tuna, 20 anos; Sérgio Matheus, meia do Bragantino, 19 anos; Daniel, goleiro, destaque do Capitão Poço, 19 anos.

* Remo e Paysandu podem se beneficiar da paralisação do Parazão. Depende do trabalho dos técnicos nesse período para correções e aprimoramentos. O tempo é mais precioso ainda para o Remo que está trocando de técnico e planejando intertemporada no interior, provavelmente em Barcarena.

* O Remo tomou decisão muito acertada ao manter no Baenão o auxiliar-técnico Flávio Garcia, da equipe de Rodrigo Santana, agora como funcionário do clube, na comissão técnica permanente. Trata-se de um profissional muito elogiado pela sua competência.