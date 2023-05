Remo abre hoje a 'era' Catalá

Pelo menos, a série de derrotas foi quebrada diante do Águia, no fechamento do Parazão. Foi um atenuante à crise, para o início da "era" Ricardo Catalá, técnico que estreia hoje no comando do Remo, contra o Confiança. Novos conceitos, novas ideias, novas esperanças para o Leão Azul.

Claro que em apenas dois dias de trabalho, Catalá não pode causar transformar água em vinho. Mas pode filtrar a água e matar a sede pelos primeiros pontos no campeonato.

Catalá viu o jogo contra o Águia, constatou a força da torcida no Baenão. O novo técnico remista viu quanto precisa ajustar posicionamentos, compactar o time e verticalizar as jogadas. Vejamos hoje!

Qual será a do Nicolas amanhã?

O atacante gaúcho se declara apaixonado pelo Paysandu, clube pelo qual fez 37 gols em 103 gols e impulsionou a carreira. Amanhã o Papão decide a Copa Verde, em Goiânia, contra o Goiás, clube pelo qual Nicolas jogou na competição. Portanto, pode ter esse título acrescentado ao currículo. Então, Nicolas, agora no Ceará, vai se deixar levar pela razão ou pela paixão?

Por esse desconforto, Nicolas vira o personagem mais interessante, embora distante, nessa insossa decisão da CV, com o Goiás muito próximo do título, por ter vencido em Belém por 2 x 0. Com a camisa do Goiás, Nicolas fez 29 gols em 96 jogos. No Ceará, tem dois gols em oito jogos.

BAIXINHAS

* Pará lidera a Série C. O Paysandu segue imbatível como time mais vazado. Tomou 11 gols em cinco jogos. O Remo divide a vice-liderança com o América de Natal: 9 gols tomados, até agora.

* Potencializar ações ofensivas com os laterais Lucas Marques e Leonan parece caminho óbvio para o Remo, hoje, contra o Confiança. Mas isso exige muito do serviço de cobertura. E Catalá já disse que os ajustes táticos serão gradativos, no que tem razão.

* Betinho, volante/meia, fruto do Castanhal e do Remo, é um dos destaques do Confiança. O time sergipano tem ainda o atacante Tcharlles, ex-Leão e Papão.

* O técnico do Confiança, Vinícius Eutrópio, ex-bicolor, completou na semana passada um ano de trabalho, 27 jogos. O time está em bom começo de Série C, na quarta posição.

* Meia Robinho, de quem o Paysandu espera muito, deve estrear domingo contra o São José/RS. O jogador de 35 anos vinha jogando pelo Avaí e tem futebol para virar principal referência tecnica do time bicolor.

* O time campeão paraense é quase todo de fora. Entre os titulares do Águia, só o zagueiro Davi Cruz é paraense. Dos reservas frequentemente acionados, só Balão Marabá e Wendel.

* Parazão 2024 deverá ter novos gramados em estádios em Castanhal (Modelão em ampla reforma), Marabá (promessa de inauguração da primeira etapa da Arena Itacaiúnas). Talvez a volta do Paragominas com a Arena Verde, se conquistar acesso na Segundinha.

* Santarém é uma questão sem resposta. O estádio segue em incertezas nas obras. Bragança deve seguir na mesma. Por ser particular, o estádio Diogão não pode ser beneficiado por verba pública. A tendência é que Bragantino e Caeté voltem a depender de favores, provavelmente de Ipixuna.