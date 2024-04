Re-Pa: quatro páginas em branco

Em 12 dias, clássico mais jogado do mundo vai pular de 771 para 775 jogos, decidindo quem leva o título estadual e quem vai à decisão da Copa Verde. Além disso, a série quádrupla de Re-Pa também vai determinar se alguém chega sob estragos ou em estado de graça ao Campeonato Brasileiro, que vai começar uma semana depois - Séries B e C.

São quatro páginas em branco para a história do Re-Pa. Novos heróis, novos vilões, novas polêmicas nessa mágica rivalidade. O Paysandu chega aos confrontos com melhor definição, mais ajustado. O Remo numa ascensão que ainda não faz do time uma engrenagem, mas que deu sequência de seis vitórias e um empate no ciclo Gustavo Morínigo. Pra quem curte emoções, agora é que são elas!

Serenidade acima de tudo

É inevitável que os Re-Pa em série determinem os ânimos dos dois times para o início do Campeonato Brasileiro. Contudo, nós, críticos, e os gestores, temos obrigação de avaliar e agir com serenidade, sem a habitual visão de "terra arrasada" para um lado e "terra abençoada" para outro, a não ser que fatos extraordinários justifiquem.

A rivalidade não dispensa a racionalidade. Os quatro Re-Pa não vão revelar nenhum time perfeito ou muito menos sem jeito. Claro que vão gerar crédito e débito, mas nada além disso. O importante é que estamos todos com o privilégio singular de vivenciar essa rivalidade fervendo em quatro clássicos e duas decisões.

BAIXINHAS

* Gustavo Morínigo não afirmou, mas deu a entender que Pedro Victor voltará a ser acionado como meia central. Ao reaparecer na posição, contra a Tuna, ele acelerou as ações e deu maior dinâmica ao time azulino.

* No um contra um não no futebol paraense ninguém no nível de Gabriel Furtado. Só precisa potencializar o seu jogo sem bola, nos movimentos táticos e nas funções de marcação. GF, 22 anos, já foi da base do Remo. Revelado pelo São Francisco, passou sem chances no Papão e está confirmando o seu valor na Tuna.

* A ótima atuação na goleada sobre o Águia elevou a confiança dos bicolores para a série de Re-Pa. O time dá sinais de que está ajustando o sistema defensivo e fluindo bem nas ações ofensivas. Vejamos como será esse desempenho nos clássicos.

* Paysandu e Remo estão empatados em artilharia: 23 gols, cada. O Papão só tomou quatro gols nos 12 jogos, média de um a cada três jogos. O Leão tomou sete. Média de um a cada dois jogos.

* Quantos ingressos devem ser vendidos nos quatro Re-Pa? O colunista aposta numa faixa de 100 a 110 mil ingressos, com cada clube lucrando de R$ 1,5 a 1,8 milhão. É que as despesas vêm sendo altas.

* Virose já derrubou Edilson, Biel e Kevyn no Paysandu; Renato Alves, Matheus Anjos no Remo. Todos esses casos só viraram notícia à última hora. Novas surpresas do tipo podem estar guardadas para o momento do anúncio de escalações, amanhã.

* Leão e Papão estão resolvendo a questão das transmissões na Copa Verde, que são das tevês dos clubes. É que o Paysandu decidiu cobrar uma taxa (R$ 7,99) e o Remo faz o serviço grátis. Tem quer haver acordo? Só a PapãoTV mostra nesta quarta e só a Remo TV na outra quarta? Ou as duas mostram, cada uma à sua forma? A última hipótese é a mais provável.