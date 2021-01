Privilégio! Só o Pará pode ter acesso antecipado

O Pará, único estado com dois times nesta fase da Série C, ambos com larga possibilidade de acesso à SérieB, um deles podendo ser antecipado, neste domingo, seja com o Paysandu ou com o Remo. Isso é ou não é privilégio?

Lá no início da competição as discussões eram sobre a possibilidade de os dois rivais passarem à segunda fase. Passaram com uma rodada de antecedência. Para esta fase, a questão era se daria para os dois subirem. Faltando duas rodadas, Leão e Papão estão em posições de acesso. Mais uma vez, a questão é o acesso antecipado. A única imperfeição é a ausência de público e falta de renda, por causa da pandemia. Afinal, ambos estariam "bamburrando".

As maiores preocupações de Bonamigo e Brigatti

Dos 14 gols tomados pelo Remo, time menos vazado do campeonato, seis forsm em jogo aéreo, quatro desses em escanteios, inclusive em Re-Pa. Como o forte do Papão no ataque é justamente o jogo aéreo, Paulo Bonamigo está exigindo muito nos treinos. Tudo por falha zero!

João Brigatti, por sua vez, trabalha numa agenda regenerativa para os atletas, pelos sinais preocupantes de perda de resistência física em Londrina, no segundo tempo. Um fato que, repetindo-se, seria fatal às pretensões dos bicolores no clássico.

BAIXINHAS

* Gols de escanteio tomados pelo Remo, com erro de marcação: do Ferroviário, do Santa Cruz, do Paysandu e do Ypiranga. Em bolas altas o Leão foi vazado também em cruzamentos da intermediária, na vitória sobre o Jacuipense na Bahia, e no empate com o Treze na Paraíba. Esse, foi gol contra de Rafael Jansen.

* Artilharia da Série C tem William Lira (Ferroviário) com 11 gols, Thiago Alagoano (Brusque) e Neto Pessoa (Ypiranga) com 10, e Nicolas (Paysandu) com 9. Salatiel, artilheiro do Remo com quatro gols, em 2019 foi co-artilheiro da Série C com 8 gols pelo Sampaio Corrêa.

* Uchôa e Collaço terão condições de jogar domingo? Quem substitui Tony? Questões que o Paysandu guarda sob sigilo, usando de privacidade rigorosa nesta semana do Re-Pa mais valioso dos últimos anos.

* O Remo, com Jansen recuperado, não alimenta nenhuma grande dúvida para a escalação. Mas, seguramente, Paulo Bonamigo está criando alternativa tática para a hipótese de João Brigatti repetir a formação de três zagueiros. Nesse caso, o Leão potencializaria o jogo pelas laterais.

* Cuinarana é o clube amador do interior em destaque. Fundado em 1927, o clube tem o nome de uma árvore e da vila que antecedeu o município de Magalhães Barata. Atletas do time atual: Thiago, Branquinho, Ledson, Cid Borges, Ricardo, Gico, Haroldo, João, Sidney, Danielson, Portela, Nildo, Fanta, Biba, Cezinha, Piçarra, Balão (ex-Remo e Paysandu), Fit, Nei, Leoni, Norte, Célio e Cleiton. Presidente: Mauro Medrado.