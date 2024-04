Pra qualquer lado, a conquista será bem temperada

O Papão pode coroar a semana com o seu 50° título estadual, quatro dias depois de ter superado o rival na semifinal da Copa Verde. O Leão mostrou na quarta-feira que está vivo nessa disputa, apesar da vantagem significativa que o Paysandu construiu no último domingo, ao vencer por 2 a 0. Esse contexto dá a certeza de conquista muito bem temperada, seja para um ou para outro.

O time bicolor se caracteriza pela regularidade de desempenho e resultados positivos. Por isso e pela vantagem de poder perder até por um gol, tem a plena confiança da torcida para o título e boas perspectivas para a Série B. O time azulino dá sinais que alimentam esperança. Está em evidente ascensão e joga com todas as cartas no domingo para transformar o crescimento em título. No mínimo, o time de Gustavo Morínigo já parece promissor para a Série C.

Decisão em "pênaltis", terror do Leão

Quatro derrotas consecutivas do Remo em decisão nos "pênaltis": duas para o Paysandu na Copa Verde, uma para o Corinthians na Copa do Brasil e uma para o Águia no Parazão 2023. Ao contrário, o Paysandu venceu as suas quatro últimas decisões em pênaltis, todas na Copa Verde. Duas contra o Remo, um o Princesa do Solimões e a outra contra o Vila Nova.

Se o Remo vencer com margem de dois gols, domingo, teremos outra decisão Re-Pa em "pênaltis", à sombra desse retrospecto tão favorável aos bicolores.

BAIXINHAS

* No contexto de hoje, o Paysandu estaria em condições emocionais bem melhores que o Remo para nova decisão em "pênaltis" no domingo. Mas essa hipótese só ocorreria com vitória azulina por dois gols no tempo normal, e nesse caso o Leão iria em alta.

* Já são sete Re-Pas de invencibilidade do Papão, que só depois de cinco jogos e meio voltou a tomar gol do rival. E Hélio dos Anjos completou 13 jogos contra o Remo sem perder, a serviço do Paysandu. Igualou à marca recorde de invencibilidade do Papão em Re-Pas, na temporada 1970.

* Clubes com mais títulos estaduais no país: ABC 57, Bahia 50, Paysandu e Atlético Mineiro 49, Remo e Rio Branco/AC 47. No ranking local, ou o Papão abre três títulos de vantagem sobre o rival ou o Leão Azul encosta.

* Com lesão de panturrilha, Lucas Maia deve desfalcar o Paysandu no domingo. Carlão está de prontidão para formar dupla com Wânderson. Para o lugar do volante Leandro Vilela, suspenso, as opções são Val Soares e Diego Bispo, mais para Val.

* Gustavo Morínigo passou mensagem ao elenco azulino quando bancou a escalação de Nathan, quarta-feira, apesar do prejuízo que ele causou no jogo anterior. Deixou claro que não "frita" jogador por falhas. Faz cobranças, mas internamente. Isso fecha grupo!

* Depois de Marcelo Rangel, Ribamar e Nathan, chegou a vez de Ronald ser atacado nas redes sociais por ter perdido um gol "feito" na quarta-feira. Nas avaliações de Morínigo, porém, ele está em alta. Tem sido muito útil.

* No fim do ano passado, Ronald rejeitou transferência para o XV de Piracicaba (Série A2), determinado a fazer sucesso no Remo. O atacante azulino tem apenas 21 anos e está em evolução técnico-tática nos trabalhos de Gustavo Morínigo.

* No Paysandu ninguém está mais entusiasmado que o jovem Biel, 22 anos, pela sequência de jogos, pelos gols e pela perspectiva de ser campeão no Pará. Biel está emprestado pelo Coritiba.