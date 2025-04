Pedro Rocha em nova versão

Nas variações táticas promovidas no Remo por Daniel Paulista, surge uma nova e exitosa versão de Pedro Rocha. O atacante, que sempre foi ponta, passa a "flutuar" e virar centroavante conforme as jogadas, como nos dois gols que fez contra o América Mineiro. É justo lembrar que o atleta já realizava essa "flutuação" com Rodrigo Santana, mas, sob o novo comando, está mais eficaz nas funções, favorecido pela nova dinâmica do time.

Felipe Vizeu sai da área para participar da construção, e Pedro Rocha surge para finalizar. Por serem jogadores inteligentes e bem entrosados, os dois começam decisivos nesta Série B.

Luizinho começa a pagar pela conjuntura

Transições lentas, baixa intensidade, dificuldade de compactação, sequência de maus resultados... O Papão está sob o efeito de uma conjuntura que começou pela falta de uma pré-temporada e por algumas contratações de nível duvidoso.

Depois de Márcio Fernandes, agora é Luizinho Lopes quem começa a pagar o preço da conjuntura desfavorável à performance física, com efeito sobre os rendimentos técnico e tático. O técnico já começa a sofrer pressão. Além de não ter havido uma preparação básica adequada, o time bicolor sofre com a sobrecarga de jogos em diferentes competições. Os reflexos estão no rendimento, na necessidade de poupar os mais desgastados e nas primeiras lesões. E isso a torcida não faz questão alguma de compreender.

Se não vencer a Chapecoense, amanhã, o time bicolor já começa a experimentar um clima infernal. Aí, o impacto será no emocional dos atletas.

BAIXINHAS

A coluna mostra agora o que alertou em dezembro: a Supercopa Grão-Pará será sempre muito prejudicial a Remo ou Paysandu enquanto estiverem na Série B. É um título sem expressão, pelo qual são descartadas etapas fundamentais da pré-temporada. O Paysandu fez isso e está sofrendo as consequências.

Se é para disputar esse título inexpressivo, é mais inteligente recorrer a um time alternativo e manter o grupo principal na pré-temporada, que, ainda assim, será muito curta. Ao contrário da tal Supercopa, a Copa Grão-Pará, paralela à reta final do Parazão, foi uma bela sacada da FPF.

A Copa Grão-Pará, cujo campeão é premiado com a terceira vaga paraense na Copa do Brasil (este ano deu Águia!), estica o calendário para times eliminados nas quartas e nas semifinais do Parazão. Mais trabalho e renda para profissionais, geralmente de clubes coadjuvantes.

Brilhante no início da temporada, o lateral Bryan Borges ainda não conseguiu repetir nenhuma das boas atuações depois da lesão. Ao contrário, Edílson sobe de cotação a cada jogo e deve retomar a titularidade no Papão.

Bruno Leonardo, Jorge Rimenez, Giovanni Augusto (todos ex-Paysandu), Marcinho (ex-Remo) e Mário Sérgio (ex-Leão e Papão). Quinteto da Chapecoense com passagens pelo futebol do Pará.

Rossi dentro ou fora do jogo de amanhã? Essa é a grande questão para os bicolores, pela importância do atacante, que não foi a Goiânia por causa de lesão. O ataque bicolor, porém, deverá ter a estreia de Eliel, 22 anos, que veio emprestado pelo Cuiabá. Joga pelos lados ou pelo centro do ataque.

Gustavo Bochecha, com seis jogos pelo Remo em 2023, já fez 42 jogos pelo Botafogo/SP, mas, neste ano, só jogou 16 minutos. O atacante Robinho, o goleiro Vitor Souza (ambos reservas) e o volante titular Gabriel Bispo são ex-bicolores no time de Ribeirão Preto.