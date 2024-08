Paysandu segue em jejum; Rodrigo Santana é unanimidade no Remo

Valente, mas previsível, Papão segue em jejum

Ninguém pode negar que houve bravura e busca incessante pelo gol, principalmente quando o Mirassol ficou com um homem a menos. Porém, apesar de muito aceso, o Papão foi previsível nas suas ações de ataque, e não saiu do 0 x 0. O jejum continua. Agora, sete jogos sem vitória.

Investidas pelos lados do campo e cruzamentos improdutivos. A variação foi nos chutes de fora da área, que, desta vez, não funcionaram. O Papão está quatro pontos acima da Z4, em estado de apreensão, e vai enfrentar o Goiás, em Goiânia, na próxima rodada.

Leão: atos por trás dos fatos

Rodrigo Santana virou unanimidade no Remo como engenheiro da reação e classificação. Mas, quais os atos por trás dos fatos?

Mais que um técnico, Rodrigo é um líder por excelência no Baenão. E um grande mérito está em promover integração e interação. Usou técnicas de coach nas relações interpessoais e implantou rotinas produtivas, como as consultas diárias ao NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance) sobre as condições físicas e clínicas dos atletas. Na "era" Rodrigo, finalmente o Remo passou a fazer uso profissional do aparato científico/tecnológico. Esses avanços foram determinantes na reação azulina. Essa constatação provoca uma questão: por que não era sempre assim? A gestão do futebol do Remo não tinha essa percepção? Um clube não pode depender da visão do técnico para fazer sua estrutura funcionar.

BAIXINHAS

* Equipe multidisciplinar do NASP (Remo): fisiologista, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionista, odontólogo, psicólogo, podólogo... Todos cumprindo protocolos destinados a otimizar performances física e emocional dos atletas.

* Foi razoável a estreia do colombiano Yony Gonzalez no Paysandu. Com sua força física, o atacante mostrou que pode se encaixar no time. Na próxima semana o elenco bicolor deve ganhar outro colombiano, o volante Osório, 30 anos, ex-Deportivo Cali.

* A força física mais significativa em campo, ontem, foi do paraense Rodrigo Andrade. O ex-bicolor ajudou muito o time do Mirassol a "compensar" a perda do meia Chico Kim, expulso na metade do segundo tempo.

* Jonny Robert, novo atacante do Remo, é jogador de força e velocidade. Joga pelos lados, mais pelo esquerdo. É muito aplicado na marcação. Alagoano, 26 anos, tem currículo modesto. Nos últimos anos fez sucesso em Malta e foi contratado pelo Amazonas, mas não emplacou.

* Atacante Marco Antônio, recuperado de contusão, voltou aos treinos normais do Remo. Deve ser opção contra o Botafogo/PB. Zagueiro/volante João Afonso está em observação, também com possibilidade de ficar apto. Compensações diante das suspensões de Bruno Silva e Ligger.

* Paysandu eleva os cuidados com Nicolas para não recolocá-lo em campo enquanto não estiver plenamente recuperado da lesão muscular. Lucas Maia, Paulinho Boia, Borasi, Léo Pereira, Jean Dias... Não faltam "pacientes" para os médicos do Papão.

* Entre os oito classificados na Série C, o Botafogo/PB é o terceiro melhor visitante, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas: 55,6% de aproveitamento. O Remo é o sexto melhor mandante, com seis vitórias, um empate e duas derrotas: 70,4% de aproveitamento.