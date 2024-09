Paysandu sai derrotado mais uma vez; Remo é líder de consistência

Papão perdido e derrotado

Perdido em campo, sem ações estratégicas, o Paysandu sofreu a sua oitava derrota na Série B e ampliou para nove jogos o jejum sem vitórias. Noite amarga para a torcida bicolor, que viu o Amazonas levar três pontos com o placar de 1 x 0.

Até que o Papão foi aceso, mas limitado às mesmas ações: bolas cruzadas e chutes de longe. Hélio dos Anjos foi hostilizado pela torcida, com gritos de "burro, burro, burro". Apesar da derrota, o Paysandu não perde posição nesta rodada. Segue no 15° lugar, com os seus 27 pontos, mas pode ter a distância de pontuação encurtada para a zona do rebaixamento. Próximo jogo no sábado, dia 14, contra o Guarani, novamente em Belém.

O que faz a consistência do Leão?

O Remo foi de pior a melhor serviço defensivo da Série C, a ponto de ter tomado apenas dois gols, de pênalti, nos últimos cinco jogos. Como Rodrigo Santana operou essa transformação? Ajustou o time num sistema tático com elevada intensidade física, com forte marcação e objetividade nas ações de ataque.

A engrenagem está compensando algumas limitações individuais e os resultados estão empolgando. A festejada solidez defensiva do Leão será testada segunda-feira pelo São Bernardo. O Remo que já causou descrença, nunca deu tanta esperança. Vejamos se passa a merecer confiança na missão do acesso.

BAIXINHAS

* Se já fluía bem a venda de ingressos para Remo x Volta Redonda, agora deve decolar por conta do adiantamento do julgamento do Leão no STJD. Mais ainda se o time azulino pontuar na segunda-feira, diante do São Bernardo.

* Dá para imaginar os sentimentos de Lecheva, ontem, na Curuzu? Vitorioso no Papão como atleta, como técnico, como coordenador, ele viveu a incômoda experiência de trabalhar na vitória da Onça. Lecheva contribuiu na fundação, foi o primeiro técnico e agora é o executivo do Amazonas.

* Menino Roger voltou para o Paysandu depois de cumprir empréstimo no CSA. O atacante ficou quatro meses no clube alagoano e jogou apenas 38 minutos: 10 contra o Athletic, 12 contra o São Bernardo e 16 contra o Sampaio Corrêa.

* Marcelo Rangel, Ligger e Ytalo, três azulinos com a mesma idade: 36 anos. Mas o "vovô" do Leão é Bruno Silva, com 38. Além de muito experientes, eles são vitoriosos em suas carreiras e funcionam como referências para os colegas nessa sequência de decisões na Série C.

* Ano passado, o Santa Rosa tornou-se centenário. Este ano, o Izabelense em abril. Amanhã será a vez do Castanhal completar 100 anos de história. Esse aniversário histórico do Japiim terá programação comemorativa ao longo do mês e o lançamento de um documentário desenvolvido por este colunista castanhalense.

* Portimonense já fez quatro jogos na temporada portuguesa e o atacante Kanu, ex-Remo, ainda não foi acionado nem para compor o banco. O atleta está em processo de adaptação ao futebol europeu, inclusive no lastro físico.

* Começa neste fim de semana a Serie B (Segundinha) do Pará. Amanhã, 9h30, São Raimundo x Vila Rica; 15h30, Carajás x Itupiranga; 16h, Paragominas x Pinheirense. Domingo, 9h30, União Paraense x Amazônia; 10h00, Capitão Poço x Santos; 15h30, Izabelense x Pedreira. Esmac e Independente só vão estrear na segunda rodada. São 14 clubes por duas vagas no Parazão 2025.