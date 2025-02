Paysandu pode alcançar invencibilidade recorde; Remo tem principal referência no banco

Imbatível no Parazão 2024, Papão segue invicto

Na invencibilidade, dois jogos em 2023 (decisão do 3° lugar), 14 em 2024 e mais três este ano (14 vitórias e 5 empates). A última derrota do Papão para o Águia (1 x 2) foi na semifinal do Parazão 2023.

No domingo, em Ipixuna, o Papão enfrentará o Santa Rosa como favorito e deve chegar aos 20 jogos de invencibilidade no campeonato estadual. Afinal, o "Santinha" está entre as duas piores campanhas. A não ser que se supere e apronte uma grande surpresa, deve amargar a quarta derrota no campeonato. Afinal, não tem mostrado futebol para pontuar diante do Papão. O jogo começará às 10 da manhã.

Camisa 33 no banco

O Remo tem deixado claro que o trabalho no futebol tem foco na Série B. O Campeonato Estadual e a Copa Verde são competições preparatórias, e a Copa do Brasil é uma oportunidade para fazer dinheiro.

Dentro do projeto, não há urgência para a decolagem de Felipe Vizeu, o homem da camisa 33, que começa a temporada na reserva. Atletas com o tipo físico de Felipe Vizeu demoram mais para pegar ritmo. O tempo dele em campo será crescente, gradativamente, até ficar pronto para 90 minutos. Deve atingir a plenitude na reta final do Parazão. Enquanto isso, fica no gatilho o almejado disparo das vendas da camisa 33.

BAIXINHAS

O Remo já fazia cálculos do que receberia como clube formador por 1,78% da venda de Rony por R$ 36,66 milhões. Mas a transação entre Palmeiras e Al Rayyan, do Catar, não se concretizou por motivos burocráticos. O Leão Azul deixa de faturar R$ 630 mil.

Kukri Krowakreti, ou simplesmente Kukri, indígena de 17 anos, vai dividindo atenções com o remista Kadu como revelação das primeiras rodadas do Parazão. O meia do Águia chama atenção não só pelo potencial técnico, mas também pelas valências físicas e pela firmeza emocional. Tem atributos para uma bela carreira.

Alisson, goleiro recém-contratado pelo Paysandu, fez o primeiro jogo da carreira profissional justamente contra o Papão. Foi em 2017, pelo Figueirense, no fechamento da Série B. O time catarinense venceu por 1 x 0. Oito anos depois, o gaúcho Alisson é o reserva imediato de Matheus Nogueira no time bicolor.

Com 21 jogos no comando do Remo, Rodrigo Santana pode comemorar não só o acesso à Série B, mas também o fato de ter superado os números que deixou no Confiança (14 jogos), no Vaca Díez, da Bolívia (13), no Athletic (9), no Coritiba, Avaí e Rans, da Indonésia (5). Sua maior longevidade foi no Atlético Mineiro (41 jogos), em 2019, no início da carreira.

Lucas Maia, que se desligou do Paysandu em um divórcio litigioso, vai jogar no campeonato chinês pelo Henan FC, da cidade de Zhengzhou. O zagueiro fez 48 jogos e marcou três gols pelo Papão na temporada passada.

O goleiro Vinícius não enfrentará o Remo nesta fase do Parazão. Isso porque Bragantino e Remo estão no mesmo grupo, com Castanhal e Independente. O confronto, porém, pode ocorrer na próxima fase, caso os dois times se cruzem no mata-mata. Vinícius vem provando no Bragantino que, mesmo aos 40 anos e em recomeço, ainda é capaz de se destacar.

Castanhal no conforto (3° colocado, com 7 pontos) x Águia na pressão (8° colocado, com 3 pontos). Belo duelo na "Cidade Modelo" neste domingo. Além de Santa Rosa x Paysandu e Remo x Capitão Poço, a quarta rodada ainda terá Tuna x Cametá, São Francisco x Bragantino e Caeté x Independente.