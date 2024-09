Paysandu em show de horrores; Remo em semana decisiva

Papão derrotado em show de horrores

Os goleiros Diogo Silva e Caíque França não realizaram nenhuma defesa importante no show de horrores que foi o jogo Paysandu 0 x 1 Sport Recife. A péssima atuação da equipe bicolor agravou ainda mais a frustração da torcida diante da derrota.

O Papão já havia decepcionado com seu desempenho diante do América, em Belo Horizonte, e ontem conseguiu ser ainda pior. Um time sem recursos nas ações ofensivas, limitado a chutes de longa distância e cruzamentos aleatórios, além de uma defesa instável. Um verdadeiro desastre! Com essa performance desesperadora, o Paysandu enfrentará o Ituano, na próxima sexta-feira, novamente na Curuzu, sob uma pressão maior do que nunca.

Leão na semana mais importante do ano

Um time que, há três meses, flertava com o fantasma do rebaixamento pode estar a 90 minutos de conquistar o acesso à Série B. Fica fácil imaginar os discursos motivacionais no Baenão. Afinal, é inevitável que os jogadores se lembrem dos momentos mais difíceis. Essa memória será uma fonte de força para o jogão de domingo contra o São Bernardo.

Durante os dias de espera, nos treinos e, principalmente, no jogo, o Leão estará em sua plenitude, mas precisando manter o equilíbrio psicológico para não sucumbir à ansiedade. A preparação será muito pautada na capacidade emocional, que será crucial no "dia D" da temporada, no domingo.

Baixinhas

Apenas sete jogos pelo Remo e Bruno Silva já cumprirá sua segunda suspensão por cartões amarelos. Uma ausência que será muito sentida no confronto contra o São Bernardo, um jogo para jogadores "cascudos", como o capitão azulino.

O ritmo de venda de ingressos para Remo x São Bernardo não deixa dúvidas: fechamento antecipado, lotação máxima e renda superior a R$ 2,2 milhões. O Leão Azul projeta um lucro em torno de R$ 1,5 milhão no jogo mais importante da temporada.

Já se esperavam arremessos de objetos no gramado e brigas nas arquibancadas caso o Paysandu frustrasse a torcida. E, assim, o que está ruim pode ficar ainda pior, caso o clube seja punido pelo STJD. Hoje, o Papão precisa "secar" o CRB, que joga em Ribeirão Preto e pode encostar na equipe bicolor.

Isso acontece justamente na estreia de Hélio dos Anjos como técnico do time alagoano, contra o Botafogo. Não só Hélio, mas também seus auxiliares Guilherme dos Anjos, Carlos Eduardo e Marcelo Rocha, além do preparador físico Thomaz Lucena, todos ex-bicolores.

Nos últimos cinco jogos realizados em Belém, o Remo sofreu apenas dois gols (CSA: jogo aéreo, e Botafogo/PB: pênalti). Sem dúvida, a solidez defensiva é a maior virtude da equipe azulina nesta fase gloriosa na Série C.

A vitória sobre o São Bernardo vale R$ 2 milhões para o elenco e comissão técnica do Remo. Esse é o prêmio pelo acesso, anunciado pelo clube há dois meses. E se o Leão chegar à final do campeonato, haverá outra premiação, também expressiva.

O destino quis que o Remo enfrentasse o time de Ricardo Catalá no jogo que pode resultar no acesso. No projeto inicial, Catalá deveria estar nesse jogo do lado azulino. Agora, tudo o que ele quer e precisa é impedir a festa azul-marinho no Mangueirão, mantendo as chances do São Bernardo.