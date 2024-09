Paysandu em momento de solidariedade; Pedro Vitor é símbolo do Remo

Bicolores num sábado para total cumplicidade

Neste sábado, diante do Guarani, o Paysandu ameniza ou agrava os seus problemas. O jogo é muito importante para confirmar o novo ciclo, com o comando de Márcio Fernandes nessas últimas 13 rodadas. Por isso, mais do que nunca, tem que haver total cumplicidade entre todos os bicolores na Curuzu.

Se há rejeição de parte da torcida ao técnico Márcio Fernandes, é hora de dar um crédito. Se há indignação contra o time, que se dê uma trégua. Todas as forças precisam convergir para a potencialização do time em campo, até porque o Guarani, lanterna do campeonato, está lutando bravamente contra o rebaixamento. Jogo muito tenso, com certeza!

Por que Pedro Vitor simboliza o Remo de 2024?

O pernambucano Pedro Victor viveu o seu drama particular e, ao mesmo tempo, sofreu as mesmas agruras dos demais atletas do Remo. Passou oito meses recuperando-se de grave lesão e cirurgia, teve algumas voltas aos cuidados médicos ao recomeçar e demorou para entrar em forma. Agora, ele “voa” com o time como símbolo da superação azulina, como protagonista na disputa do acesso.

Pedro Victor simboliza bem a alma do time inteiro. Se o Remo está merecendo o acesso à Série B, ele merece em particular. Com a sua garra e seus gols, é um dos xodós da torcida. Está curtindo a bonança, após ter vencido a tempestade.

BAIXINHAS

* Nos últimos oito jogos que fez em Belém contra o Paysandu, o Guarani sofreu seis derrotas e teve dois empates, marcando oito e tomando 21 gols. A última vitória do Bugre sobre o Papão em Belém foi em 1974, por 1 x 0.

* Em duas das vitórias sobre o Guarani, o Paysandu conquistou o título brasileiro de 1991 (2 x 0) e a permanência na Série A, em 2004 (4 x 2. Desta vez, está valendo a quebra do jejum de 9 jogos sem vitória.

• Marco Antônio em franca evolução. O atacante já vem sendo a primeira alternativa de Rodrigo Santana para Jaderson, que se desgasta muito com a intensidade acima da média.

• São esperadas algumas substituições no time bicolor de Márcio Fernandes. Cotados para entrar o goleiro Matheus Nogueira e o volante Leandro Vilela. MF está testando opções e observando quem se encaixa melhor na proposta de jogo.

* Sávio segue em fazendo exames, mas as primeiras avaliações indicaram que sua lesão não tem a gravidade imaginada. É possível que o zagueiro fique apto e que o Remo tenha força máxima no domingo. Bruno Bispo de prontidão.

* Hoje, 19 horas, no centro social da Basílica de Nazaré, o lançamento oficial das camisas de Remo, Paysandu e Tuna alusivas ao Círio de Nazaré. São os três clubes emprestando o apelo comercial às finanças do Círio.

• Sai um paraense, entra outro na presidência da Confederação Brasileira de Basquete. No próximo dia 25, o atual vice Marcelo Souza, ou Marcelo Pará, vai ser aclamado sucessor de Guy Peixoto no cargo. Informação de Paulo Seráfico, líder dos masters do basquete paraense.