Paysandu e Goiás mais próximos da decisão da Copa Verde; Remo busca novo comandante para 2025

Brasiliense 3 x 3 Goiás, São Raimundo 2 x 2 Paysandu nas semifinais da Copa Verde. Na próxima quarta, em Goiânia e Belém, vão sair os finalistas, com Papão e Goiás mais credenciados para a decisão do título.

O Paysandu sobrou no primeiro tempo, abriu 2 x 0, mas o time roraimense reagiu em cima de pecados dos bicolores e empatou no finalzinho. O Papão deu pro gasto, mas teve um segundo tempo bem abaixo do seu potencial.

Rodrigo Santana, da unanimidade ao desconforto e queda

Responsável direto pelo acesso do Remo à Série B, ano passado, Rodrigo Santana virou herói azulino. Apesar de todo o crédito, o técnico azulino já desceu da unanimidade ao desconforto e queda. Nas redes sociais, ele se antecipou ao clube e anunciou a própria saída.

O Leão foi eliminado precocemente da Copa Verde e caiu em casa na Copa do Brasil dominado pelo Criciúma. Tem os melhores números do Parazão, mas vem numa sequência de atuações ruins.

Poderia não ser uma questão de troca de técnico, defendida por uma corrente no clube, mas era motivo suficiente para uma reavaliação do trabalho. O Remo reavaliou ontem e só não anunciou a demissão por causa da multa rescisória. Rodrigo, então, anunciou a saída dele e dos assistentes.

BAIXINHAS

* Atletas atuais do futebol, em nível de Série B, são empresas com seus staffs. Exigem muito da liderança do técnico. É regra no começo de temporada a oportunidade para todos (ou quase todos) como forma de manter o “controle de vestiário”. Sobretudo, ser justo a casa decisão, além de organizar bons treinamentos. É isso ou perde o respeito.

* O Remo recebeu 16 novos jogadores para esta temporada. Ygor Vinhas e Caio Vinícius, por exemplo, ainda não estrearam. Reconstruir um time nessas condições, sob pressão por resultados imediatos, não é nada simples.

* O Paysandu tem no elenco 13 jogadores recentes e já trocou de técnico. Luizinho Lopes chegou sem maiores compromissos com atletas, mas vai ter que ser político em algum momento. Cada passo tem que ser cirúrgico na gestão de pessoas.

* Givanildo Oliveira (2000 a 2002) e Márcio Fernandes (2022) se mantiveram no comando do Paysandu por essas temporadas inteiras. Proezas! Exceções! Dado Cavalcanti e Hélio dos Anjos também foram longevos, mas nunca de janeiro a novembro.

* No Remo ainda cabe melhor checagem, mas os levantamentos feitos até agora indicaram que nenhum técnico se manteve no cargo do início ao fim de qualquer temporada na era do futebol profissional.

* CSA x Tuna, Copa do Brasil, hoje, 21:30, em Maceió. Transmissão pelo Amazon Prime. Embora não esteja em boa fase, o CSA não deixar de ser favorito. Mas se a Tuna conseguir impor uma marcação organizada, terá possibilidade de avança e faturar os R$ 2,3 milhões da terceira fase.

* Paysandu x São Francisco, Castanhal x Cametá, Remo x Santa Rosa, Bragantino x Águia. Estão assim os confrontos para o recomeço do Parazão sem Capitão Poço e Tuna, se as penas forem mantidas pela Justiça Desportiva. Na melhor das hipóteses, o campeonato recomeçaria na última semana deste mês.