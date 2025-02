Paysandu com 'efeito Luizinho'; Novas práticas no Remo

Papão: hoje já haverá efeito Luizinho?

No terceiro dia de trabalho, Luizinho Lopes já estreia no comando do Paysandu em jogo de “mata-mata” contra o Manaus. Que efeito o novo técnico pode causar no time bicolor?

No emocional, um ânimo extra, com certeza. No tático, alguns ajustes sutis. Afinal, de imediato, não seria prudente nem inteligente ir além da sutileza.

O Manaus é uma ameaça real, mas o Papão é bem mais credenciado para a classificação. Nessa transição, nem com certa tensão, o time bicolor precisa se impor com esmero e seriedade. Jogar bem seria um luxo. O que realmente importa é vencer e construir vantagem para o jogo da volta, na decisão que define quem avança à semifinal da Copa Verde.

Tempo de novas práticas

Há 10 anos, o Remo perdeu o atacante Rony, liberado por R$ 400 mil em um acordo para evitar perda total na Justiça por descumprimento de obrigações trabalhistas. Esse já tinha sido o motivo para o desligamento de outros 20 atletas do clube. Felizmente, porém, as práticas mudaram no Leão Azul.

Nesta semana, o Remo ampliou o vínculo do lateral Kadu (19 anos) até o final de 2027, com uma alta multa rescisória. O clube não confirma, mas o valor seria de R$ 10 milhões. Kadu foi preparado no clube por oito anos e agora está na vitrine com garantias dos seus direitos. Agindo assim, nada mais justo que o clube tenha lucro. Kadu é o principal, mas não o único fruto promissor da atual safra de revelações azulinas.

BAIXINHAS

Dentro da política responsável de mercado no futebol, no ano passado o Remo comprou os direitos econômicos de Jaderson e fez um contrato de três anos. Assim, abriu-se a perspectiva de uma boa venda depois da Série B. A mesma expectativa vale para as contratações de Felipe Vizeu e Pedro Rocha, ambos vinculados por dois anos. Esse é o caminho!

O meia-atacante Guty, outro fruto precioso da base, virou símbolo de bravura no Remo ao permanecer em campo contra o São Raimundo-RR mesmo com o nariz quebrado em 12 partes. Guty passou por cirurgia e se recupera. Está em alta no Baenão e terá novas oportunidades tão logo esteja apto.

O exemplo do garoto tem sido explorado pelo técnico Rodrigo Santana para mostrar aos demais atletas o que significa jogar no Remo. Superação plena! Guty merece uma homenagem do clube como forma de exaltação ao seu exemplo inspirador de bravura.

Jogadores campeões da Copa Verde 2024 que permanecem no Paysandu: goleiro Matheus Nogueira (era reserva na competição, pois quem jogava era Diogo Silva), os laterais Bryan Borges, Edílson e Kevyn, o volante Leandro Vilela, o meia Juninho e o atacante Nicolas.

O atacante Edinho segue vinculado ao Paysandu. O atleta, que veio do Fortaleza por empréstimo, sofreu uma grave lesão e passou por cirurgia em outubro, com previsão de seis meses para recuperação. O contrato foi prorrogado por uma obrigação legal do clube.

No Remo, o lateral-direito Thalys também teve o vínculo prorrogado por causa de uma grave lesão e cirurgia, mas está nos planos do clube. Ele foi operado em junho e já está em fase de transição. Deve estar em condições de jogo ainda nesta fase do Parazão.

Copa do Brasil – O Águia faturou R$ 830 mil de cota, além da renda do jogo contra o Fluminense. Se quiser, pode vender a partida para investidores e cumprir o mando em Brasília. A Tuna terá a mesma cota e receberá o Sampaio Corrêa, com possibilidade real de avançar de fase e faturar mais R$ 1 milhão.

O Remo receberá R$ 1.378.125 pela primeira fase. Se passar pelo GAS, em Roraima, garantirá mais R$ 1.543.500. Na terceira fase, onde entra o Paysandu, todos os clubes receberão a mesma quantia: R$ 2.315.250. O Papão estreará no dia 30 de abril, durante a Série B.