Parazão na 65ª decisão com Re-Pa

No fechamento do Parazão 2024, no próximo domingo, o Paysandu pode estabelecer a marca de 50 títulos estaduais e aumentar para três a vantagem sobre o Remo.

Esta é a 65⁠ª decisão com Re-Pa. O Leão tem quatro títulos a mais nas finais contra o Papão: 34 x 30. Outras decisões foram de um dos dois contra outros clubes, principalmente contra a Tuna, que foi 10 vezes campeã paraense, mas está completando 36 anos sem o título estadual.

Re-Pa já tem clima de decisão, mesmo que seja amistoso. Valendo título, então... E mais ainda num "tira cisma" como esse, de quatro confrontos em 12 dias.

As palavras-chave do Re-Pa

Com o fator físico tão influente, hoje, a palavra-chave para o Paysandu é "imposição". Para o Remo é "superação".

Os dois times estão em sobrecarga de jogos desde o final de fevereiro. O desgaste é grande nos dois times, mas o Remo está sentindo mais por não ter feito uma pré-temporada tão boa quanto a do rival. Por isso, a maratona exige que os azulinos se superem, e dá ao time bicolor a condição de se impor em campo. Isso não garante nada, mas ajuda em quase tudo no jogo. A melhor compensação que o Leão Azul pode ter é no desempenho tático, como vimos no primeiro tempo do 0 x 0 da última quarta-feira. Papão mais bem armado e com melhores credenciais, enfim.

BAIXINHAS

* Nicolas, com 10 gols, está conquistando a sua segunda artilharia no Campeonato Paraense. De todos os outros atletas desta decisão, o azulino Ytalo é o menos distante com apenas quatro.

* O Papão tem o principal artilheiro pela quarta vez nas oito últimas edições do Parazão. Bergson, Mário Sérgio, Nícolas duas vezes. O último artilheiro do campeonato estadual vestindo azul-marinho foi Rafael Paty, em 2015.

* No atual elenco do Remo só Paulinho Curuá e Ronald já foram campeões pelo clube, em 2022, na Curuzu. Não eram titulares. Agora, o volante está no time por circunstâncias (chance para emplacar) e o atacante é uma peça importante do banco.

* Camilo, que fez três gols em nove jogos pelo Remo, participou dos dois últimos jogos do Figueirense, ambos contra o Barra/SC. 25 + 45 minutos. Fez um gol. Camilo saiu do Leão dizendo não ter mais condições de jogar em alta intensidade.

* Quando Camilo pediu rescisão de contrato, o Remo ainda não havia contratado Gustavo Morínigo. O atleta parecia antever. De fato, não conseguiria jogar na rotação empregada pelo técnico paraguaio no Leão.

* Yeferson Quintana, zagueiro uruguaio no Papão para a Série B. Muito a ver! Afinal, o clube tem esse nome em homenagem à cidade uruguaia de Paysandu, capital do departamento (estado) de Paysandu. Se der certo na Curuzu e criar identificação, pode virar embaixador do Papão no país vizinho.

* O Fortaleza mostra a sua posição de destaque no mercado ao comprar o promissor atacante Guilherme Cachoeira, 21 anos, e colocá-lo no Remo para amadurecimento. O vídeo com os principais lances dele impressiona. É veloz, habilidoso e abusado. Reforço interessante para a missão do acesso, na Série C.