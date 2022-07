Para o Japiim, é subir à série C ou cair no vazio

Como ficou fora da semifinal do Parazão 2022, o Castanhal ficou sem garantia de vaga na Série D de 2023. Agora, é conquistar acesso à Série C, no atual campeonato, ou cair num vazio de oito meses na próxima temporada, ao final do próximo campeonato estadual.

O Japiim está na disputa por classificação à segunda fase da atual Série D. Se conseguir fechar a primeira fase entre os quatro primeiros do seu grupo, o time da cidade modelo irá ao primeiro de três "mata matas" necessários à decisão do acesso à Série C. O clube investiu alto para subir, mas o time alterna bons e maus momentos na competição e não passa confiança. A esperança é que o time cresça nos jogos mais decisivos.

Presente de aniversário

O acesso à Série C vai ser decidido antes de 7 de Setembro, data do 98° aniversário do Castanhal Esporte Clube. Seria, portanto, presente sob medida para um clube bem estruturado, promissor, de cujas atividades dependem os empregos de dezenas de pais de família. As categorias de base, porém, seguem ativas, promovendo inclusão social e alimentando sonhos, independente do desfecho da campanha do time profissional. Isso traduz a importância social do quase centenário Japiim.