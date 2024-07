Papão x Ponte Preta, da reação ao duelo

O Paysandu não perde há seis e a Ponte Preta há quatro rodadas. São dois times em franca ascensão na Série B, coladas na classificação com 20 pontos, cada. Vitória nesse confronto equivale a bater na porta do G4. Jogo precioso, portanto!

Da reação no campeonato ao duelo, Papão e Ponte são times com algumas afinidades e uma grande diferença. O time paraense é bem-sucedido como visitante, com 9 pontos obtidos fora de Belém, enquanto o time de paulista conquistou apenas três fora de Campinas, em três empates. Convenhamos, essa é uma estatística muito significativa e animadora para os bicolores nesse jogo de Curuzu lotada e confiança sobrando.

Uma premiação para alavancar o Leão

Por enquanto, está em R$ 2 milhões a premiação dos profissionais do Remo caso conquistem o acesso à Série B, dia 5 de outubro. Esse valor vai aumentar significativamente com novas adesões à causa do clube.

Os números iniciais já estão empolgando o elenco azulino que, para disputar o acesso, terá antes que classificar o clube à segunda fase. E nessa missão uma vitória sobre o CSA seria impulsionadora para o Leão Azul. Jogo com ares de decisão, segunda-feira, no Mangueirão. Hora de somar todas as forças, em campo e nas arquibancadas.

BAIXINHAS

* Curuzu, com 16.200 lugares, estará lotadaça mais uma vez, amanhã, contra a Ponte Preta. Vejamos se desta vez o clube planeja melhor evento e, pelo menos, minimiza os transtornos. Nossos clubes estão soltos em seus eventos, sem as devidas cobranças preventivas das instituições públicas. Quem paga pelo espetáculo é que sofre as consequências.

* Hoje, Dia Nacional do Futebol, em alusão à data de fundação do Sport Club Rio Grande/RS, em 19 de julho de 1900. Dos clubes em atividade no país, o mais antigo é a Ponte Preta (11 de agosto de 1900). Isso quer dizer que amanhã a "vovó dos gramados" vai visitar o "estádio vovô".

* Fundada pouco tempo depois do "fim" da escravidão, a Ponte Preta já nasceu em meio há um movimento antirracista. O clube tomou essa causa como bandeira de luta. E como tinha negros no time e na torcida, a Ponte era xingada de "macacada". Daí o fato de o mascote do clube ser a Macaca.

* No Pará, a Tuna (1903) é o clube mais antigo, mas só passou a ter futebol nos anos 30. Dos clubes em atividade no Pará, o Remo foi o primeiro a ter futebol, em 1913, e o Paysandu o segundo, em 1914. Primeiro campeão paraense, o extinto União Sportiva, que conquistou os dois primeiros campeonatos, em 1908 e 1910.

* Por que Esli Garcia não vem repetindo as suas ótimas atuações do início da Série B? O venezuelano passou a ser estudado pelos adversários e a receber marcação mais ferrenha. Justamente quando Esli Garcia parou de brilhar, passaram a sobrar espaços para os chutes (e gols) de fora da área, que vem sendo decisivos para o Papão.

* Diogo Batista, Adson, Pavani, Paulinho Curuá, Matheus Anjos e Ribamar, os pendurados do Remo, com dois cartões amarelos. João Afonso vai cumprir suspensão. Raimar cumpriu e está voltando ao time. No CSA, o zagueiro Eduardo Biazus está suspenso por cartões amarelos.

* Contratação do lateral-esquerdo Sávio, ex-Rio Ave/Portugal, entra apenas na conta do técnico Rodrigo Santana, que faz questão de tê-lo no elenco, apesar do longo período sem jogar. Ontem a coluna cobrou da análise de desempenho do Leão, que tem deixado a desejar, mas não é o caso de Sávio, que ainda não está confirmado.