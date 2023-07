Papão x CSA, duelo de similares

Camisas listradas em azul e branco, 18 pontos nesta Série C, número exagerado de contratações, nenhuma conquista na temporada, três técnicos e um interino em sete meses. A verdade é a mesma para Paysandu e CSA (Centro Sportivo Alagoano) em 2023. A diferença, agora, é que o bicolor paraense está em ascensão, tomado por grande entusiasmo e joga em casa no confronto de similares, domingo, 19 horas.

Em contratações o Papão está acima, com 42 jogadores contra 37 do CSA. E se o Papão já foi comandado por Márcio Fernandes, Wilton Bezerra (interino), Marquinhos Santos e agora Hélio dos Anjos, nos mesmo sete meses o CSA esteve nas mãos de Roberto Fonseca, Vinícius Bergatin, Bebeto de Moraes (interino) e agora de Marcelo Cabo.

Aflição é dos azulinos

O jogo provoca grande ansiedade no Náutico que está bem encaminhado para a classificação. No Remo o sentimento é de aflição pela ameaça de rebaixamento. Para os azulinos faz todo sentido o jogo ser no Estádio dos Aflitos.

Apesar dos maus resultados, não tem faltado empenho no Leão Azul. O time tem sido valente, mas ineficiente. Desta vez, tão desfalcado, precisa como nunca de superação. Ou seja, agigantamento físico e esmero extremo, pelo rendimento máximo, para ter chance de êxito.

BAIXINHAS

* Por que Estádio dos Aflitos? Porque o estádio do Náutico, em Recife, fica situado no Bairro dos Aflitos, cuja origem foi marcada pela capela de Nossa Senhora dos Aflitos numa das fazendas da área. Como o STJD concedeu efeito suspensivo, o Náutico terá a torcida nas arquibancadas contra o Leão Azul.

* Se a camisa principal do CSA é semelhante à do Paysandu, a segunda é semelhante à do Remo. Torcedores do CSA também são chamados de azulinos. O azul é alusivo à lagoa vizinha à sede do clube, no bairro do Mutange, em Maceió.

* Paysandu é prova da possibilidade de rápida resposta da fisiologia em treinos específicos e intensos. Mérito para o preparador fisico Tomaz Lucena, sob o forte comando de Hélio dos Anjos. Jogadores dão declarações de reconhecimento.

* Na pífia campanha do Remo na Série C, Pedro Vitor sai valorizado, apesar de gravemente lesionado. Pelo que produziu, vai poder escolher emprego. Mas como será recuperado no Leão, é provável que cumpra mais um empréstimo no Baenão, novamente cedido pelo Fortaleza.

* No Papão, depois do artilheiro Mário Sérgio, ninguém subiu mais de cotação nesta Série C que o zagueiro Wanderson. Chegou sob desconfiança e hoje é uma das peças mais confiáveis no time.

* Crédito também para o lateral Evandro (Águia e Remo) e, especialmente, para o atacante Emerson Nike (Tuna). Ele é paraense, mas só aos 31 anos consegue jogar no futebol do Pará, após rodar por 12 clubes de outros estados. Tem 13 jogos e 4 gols pela Tuna na Série D.

* Última rodada da fase classificatória da Série D. Todos os jogos do grupo dos paraenses serão amanhã, 17 horas. Tuna x Trem/AP no Mangueirão, Princesa do Solimões/AM x Águia em Manacapuru.

* Neste sábado definem-se os adversários dos paraenses no "mata mata" da segunda fase, provavelmente Atlético Cearense e Maranhão Atlético Clube.