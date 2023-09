Papão vai ter a sua plenitude no domingo

Time com força máxima e Mangueirão lotadaço. Paysandu na sua plenitude, ultra mobilizado para o jogo contra o Botafogo/PB. Inicialmente, isso só garante uma bela festa e uma grande renda, mas essa mobilização deve ajudar muito da missão dos três pontos.

O Papão não vem empolgando no desempenho, mas segue com campanha empolgante. O time está se agigantando em campo e isso conta muito nessa sequência que decide o acesso à Série B. Vencer o Botafogo, domingo, é abrir quatro pontos de vantagem sobre um concorrente direto, dentro de uma disputa que deve ser de três times por duas vagas. A menos que o Amazonas consiga se recolocar na briga, agora sob comando de novo técnico, Luizinho Vieira.

Grêmio x Remo, desafio e intercâmbio para os garotos do Leão

No Centro de Formação e Treinamentos do Grêmio, em Eldorado do Sul, a 38 quilômetros de Porto Alegre, a missão do Remo, hoje, na Copa do Brasil sub 20. O Leãozinho, invicto há 17 jogos, mede sua própria força enfrentando o Grêmio, às 7 da noite.

O time sub 20 do Grêmio tem rodagem internacional e fornece atletas para a seleção brasileira, tal como o rival Inter, que, nessa mesma fase, eliminou o Remo da mesma competição. Trata-se de um grande desafio sim, mas, acima de tudo, é um intercâmbio que contribui muito no desenvolvimento dos garotos remistas no futebol.

BAIXINHAS

* O projeto de reforma do Mangueirão previa a expansão da capacidade do estádio para 53 mil lugares. Depois, 51 mil. Na inauguração, o governo anunciou 50 mil. No entanto, a coluna tem informação de três fontes privilegiadas de que não passa de 45 mil.

* Por que esses números decrescentes? É que se tratou de uma reforma, e mesmo com a criação de novos espaços, as obras tiveram imprevistos no quantitativo da capacidade. Enfim, o jogo Paysandu x Botafogo vai ser mais uma mensuração na prática.

* Botafogo não terá o técnico Felipe Surian à beira do campo. Ele foi expulso em Volta Redonda e está suspenso. Goleiro Mota, ex-bicolor, é avaliado como principal destaque do time paraibano.

* Atacantes Nicolas Careca e Bruno Alves, sob cuidados médicos, são as dúvidas do Paysandu. Ronaldo Mendes deve ser mantido no time, com Mirandinha como opção no banco.

* O Remo dispensou João Nasser Neto para contratar Fábio Cortez, ex-Vasco, para a comissão técnica. FC veio com a missão de verticalizar o modelo de jogo, das categorias de base ao profissional, para os atletas serem formados nas funções que executariam no time principal.

* A ideia era seguir o exemplo de grandes clubes do país que funcionam assim. Na prática, porém, não está ocorrendo. João Nasser Neto foi contratado pelo Paysandu e agora está cedido ao Santa Rosa, enquanto Fábio Cortez não cumpre o papel anunciado no Leão.

* A peraltice do menino Vitinho. Aos 12 anos, ele foi ousado o bastante para fugir de casa, ir sozinho ao Mangueirão, tentar e conseguir entrar (de penetra!) pra ver Brasil x Bolívia.

* Mais que isso, Vitinho conseguiu contato com Richarlyson, fez foto e ganhou autógrafo na camisa. Foi bem sucedido, mas o que fez não deve inspirar ninguém. Se arriscou demais!