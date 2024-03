Papão tem uma noite para a verdade dos fatos

O Paysandu está tão soberano no campeonato estadual por estar "tinindo" ou porque ainda não foi bem testado? Vai embalar de vez ou baixar a bola? Põe mais R$ 2,2 milhões na conta ou desfaz os planos para essa grana? Hoje, no Rio Grande do Sul, diante do Juventude, o Papão terá uma noite de diversas respostas.

A fase de instabilidade do Juventude reforça a crença dos bicolores na classificação, mesmo que seja nos "pênaltis", em caso de empate no tempo normal. Afinal, o Papão vem se mostrando em franca evolução tática, física e técnica. Só falta a certeza da consistência, buscada para especialmente para a Série B.

Se o jogo de hoje vai medir e pesar o time bicolor, é fundamental que não haja exagero nas avaliações, seja qual for o resultado.

Em nova rotação, Leão tem bônus e ônus

Desde a chegada de Gustavo Morínigo, o Remo está em crescente aceleração até nas atividades de aquecimento. O bônus começa a ser percebido na competitividade, e o ônus nas lesões musculares, no processo de adaptação.

Essa nova rotação resulta de um processo interativo. À medida que intensifica o ritmo, o time força mais e evolui na resistência física. Isso facilita os avanços táticos. E à medida que evoluir taticamente, vai demandar menor esforço físico. Ou seja, o time está em processo para sair do ciclo vicioso (mazelas gerando mais mazelas) para o ciclo virtuoso (virtudes gerando mais virtudes).

BAIXINHAS

* Bicolor Jean Dias está "em casa". Ano passado ele fez sucesso no Caxias, rival do Juventude, com três gols e cinco assistências em 14 jogos. Foi contratado pelo Internacional, fez 14 jogos e um gol pelo Colorado, perdeu espaço e foi cedido ao Paysandu.

* Volante Vânderson, lateral-direito Cicinho e o lateral-esquerdo Erinaldo Pará, três atletas paraenses que jogaram no Juventude. O executivo Ari Barros e o técnico Hélio dos Anjos voltam como adversários, tendo destacados trabalhos no alviverde gaúcho.

* Onde assistir Juventude x Paysandu, a partir de 21h30? O jogo é exclusivo do Prime Video, plataforma de streaming ligada à Amazon que tem os direitos da competição e exclusividade de várias partidas, como a de hoje.

* Com Felipinho lesionado e Pedro Vitor ainda em transição, a opção de Gustavo Morínigo deve ser Kelvin, que tem entrado em todos os jogos. Pode ser a sequência de jogos que Kelvin precisa, a não ser que Sillas ganhe a preferência do comandante.

* Thalys, lateral de 24 anos que começa a emplacar no Leão Azul, é mineiro e começou a jogar no Democrata. Completou a trajetória de base no Cruzeiro e no América Mineiro. Apareceu para o mercado ano passado no São José/RS.

* O contrato de Thalys, até o final da Série C, tem cláusula determinando que se for vendido na vigência do contrato o valor será do Remo. No entanto, o agente do atleta conduzirá a negociação e terá comissão de 10%.

* O objetivo fundamental da Tuna, este ano, é o acesso à Série D de 2025. Também nos planos uma vaga na Copa do Brasil. Para isso, mesmo que seja eliminada pelo São Francisco, a Tuna estará viva na disputa, graças à Copa Grão-Pará.

* Os quatro times que ficarão fora da semifinal vão para cruzamento eliminatório. Os dois vencedores vão cruzar com os eliminados da semifinal para decisões de acesso à Série D e à Copa do Brasil. Esse sistema é inédito no futebol do Pará.