Papão pode subir até duas ou descer até quatro posições

A rodada, as chances e os riscos. Se ganhar do América em Natal, domingo, o Paysandu poderá ultrapassar Náutico e Volta Redonda. Assim, pularia para a 5ª posição. Porém, se perder o jogo, poderá descer até quatro posições, se for superado por São José, São Bernardo, Ypiranga e Confiança.

Caso empate com o América, o Papão já vai depender do fracasso dos times abaixo para não sair do G8, mas não deixaria de ser um ponto importante na disputa por classificação. O time paraense não tem conforto, mas o adversário não tem paz. A pressão da luta contra o rebaixamento inflama o América para se agigantar, mas também pode torná-lo vulnerável no jogo. E esse pode ser o caminho para o Papão se dar bem na imponente Arena das Dunas.

Leão pode subir até três posições ou descer até à "lanterna"

Na melhor das hipóteses, uma vitória sobre o Ypiranga pode elevar o Remo do 17° ao 14° lugar, desde que o Manaus não vença o Botafogo em João Pessoa e o Figueirense perca para o Amazonas em Floripa. O outro jogo que importa é Aparecidense x Floresta, e com qualquer resultado o Remo supera um dos dois, caso ganhe do Ypiranga.

Na pior das hipóteses, caso perca para o Ypiranga, o Remo pode descer até à última posição. Os azulinos devem "secar" na rodada o América, que recebe o Paysandu; o Altos que visita o Volta Redonda, e o Pouso Alegre que visita o CSA.

BAIXINHAS

* Um empate pode tirar o Leão Azul da Z4 desde que o Manaus perca para o Botafogo, domingo, na Paraíba, e o Floresta seja derrotado na segunda-feira pela Aparecidense em Goiás.

* Matheus Nogueira volta a Natal com o prestígio de quem contribuiu, ano passado, no acesso do ABC à Série B. Prestígio também pelo sucesso imediato no Papão, com dedesas providenciais, três vitórias e apenas um gol tomado.

* Além do lateral-esquerdo João Lucas e do técnico Dado Cavalcanti, o zagueiro Gilvan é outro ex-bicolor no América. Gilvan estreou fazendo gol na vitória sobre o Operário e em seguida veio a Belém, contra o Remo.

* Na ausência de Marcelo, por lesão, Claudinei, Paulinho Curuá e o garoto Henrique são os candidatos à escolha de Ricardo Catalá. O paraguaio Richard Franco deve ser mantido no time. Fica a expectativa por Muriqui no ataque. Time com mais força física e capacidade de finalização.

* Time do Ypiranga foi heroico na logística cumprida nos últimos sete dias. Viajou de Erechim a Manaus, voltou para Erechim e voltou a atravessar o país para chegar a Belém. A tendência é o time sentir o desgaste físico diante do Remo.

* Cartões amarelos. Eis os "pendurados" no Remo: Zé Carlos, Kevin, Uchôa, Gustavo Bochecha, Rodriguinho e o zagueiro Diego Guerra, que, além de ter dois amarelos, está suspenso por cartão vermelho.

* Com dois amarelos no Paysandu: Gabriel Bernard, Jacy Maranhão, Arthur, Leandrinho, Fernando Gabriel, Bruno Alves, Vinícius Leite e o artilheiro Mário Sérgio. Dos oito, só três titulares.

* Mata-mata da Série D. Maranhão x Tuna, neste sábado, em São Luis, num duelo de duas tradições construídas com glórias. Clubes que murcharam e agora lutam para retomar a grandeza. Águia x Atlético Cearense, segunda-feira, em Marabá, num confronto de duas forças emergentes.