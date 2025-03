Papão pode ir à 9ª final em 12 Copas Verdes; Paraguaio deve ganhar vaga no Remo

Papão pode ir à 9ª final em 12 Copas Verdes

Quatro vezes campeão e quatro vezes vice da Copa Verde, o Paysandu pode se classificar hoje para a 9ª decisão em 12 edições. A missão é vencer o imprevisível São Raimundo de Roraima. O jogo vai começar às 20 horas, no Mangueirão, sem transmissão de TV, nem de streaming.

Nem se discute o crescimento do Papão sob comando de Luizinho Lopes. Mas o time está em ajustes e ainda não estabilizou, o que é muito natural para o tempo de trabalho. A proposta do comandante LL é para o Paysandu ser um time de imposição, vibrante e ambicioso. Se tiver essa dinâmica, atropela o São Raimundo. Se jogar macio, vai dar o que o adversário precisa para surpreender. É jornada para espírito de decisão!

Alan Rodriguez, ambientação ou blefe?

Há dois anos, o paraguaio Alan Rodriguez era monitorado pelo Corinthians, enquanto se destacava na Argentina pelo Rosário Central, de onde veio para o Remo. Com histórico em seleções de base do Paraguai, já experiente aos 24 anos, o atleta não foi nada bem nas primeiras impressões vestindo azul marinho. As boas referências, porém, estão pesando nas avaliações do técnico Daniel Paulista.

Inicialmente, Alan Rodriguez está com a preferência do novo comandante azulino, talvez por ser um lateral muito ofensivo. A intertemporada em Barcarena vai dizer muito sobre o futuro Alan Rodriguez, cujos direitos econômicos são do Leão. O Rosário Central teve que abrir ao liberá-lo por uma questão de limite de estrangeiros.

BAIXINHAS

* Contratação de André Lima pelo Paysandu atesta bem o valor da vitrine. O Confiança tinha o atleta, muito visado no mercado, e o Papão tem a vitrine da Série B, que dá visibilidade até internacional. Por perspectivas comerciais, os dois clubes se tornaram sócios: Paysandu com 20% e o Confiança com 80% dos direitos econômicos.

* Na realidade das vitrines, a ascensão à Série B colocou Paysandu e Remo em condições de fazer exigências nas suas escolhas em meio à fartura de boas ofertas. Clubes da Série B são assediados, enquanto clubes da Série C ficam com as sobras, geralmente atletas de idade mais elevada.

* Marlon vai para o quinto jogo consecutivo no Papão, se estabelecendo como titular na vaga que era de Borasi. Ao todo, Marlon participou de seis jogos no Parazão e quatro na Copa Verde. Tem dois gols na temporada. Hoje, no Mangueirão, os recém-contratados André Lima, Dudu Vieira e Reverson vão observar o time.

* Fiscalização vai funcionar hoje no Mangueirão para impedir transmissão ao vivo de imagens do jogo Paysandu x São Raimundo até mesmo por redes sociais. Se a Copa Verde já era tratada como “patinha feia”, desinteressante para o mercado publicitário, este ano voltou à década de 70, como evento do Rádio. Disputá-la tornou-se uma formalidade para os clubes.

* CBF e Federações dizem estar reconstruindo a Copa Verde para uma nova era, a partir de 2026. Não há qualquer informação sobre o projeto da Nova CV, ou pela necessidade estratégica do sigilo e por ainda não haver nada bem encaminhado. Fica a esperança de uma transformação de água em vinho.

* Em resposta a um questionamento feito pela a coluna no último domingo, sobre ações de sustentabilidade no Parazão, o presidente da FPF alertou o colunista para registros nas redes sociais da instituição. Ricardo Gluck Paul concordou, porém, que há um grave pecado de comunicação no projeto.

* A FPF deveria usar as facilidades da era digital para dar vazão na imprensa. Limitar a cobertura às redes sociais é minimizar os feitos. Tanto que não existe repercussão. O Parazão da Sustentabilidade sempre foi uma lâmpada apagada. A luz está toda no Parazão suspenso pela novela jurídica.