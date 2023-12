Papão: passado, presente e futuro ao mesmo tempo

Ronaldo; Rodrigo, Jorginho, Tinho, Luiz Fernando; Vanderson, Sandro, Lecheva; Iarley, Robgol e Vélber, além de Gino, Rogerinho, Jobson, Albertinho, Alexandre Fávaro, Vandick... Nomes do apogeu do Papão, em ótima campanha de 2003 na Libertadores. Passados 20 anos, eles se reencontram amanhã na inauguração de uma etapa do CT bicolor. Passado, presente e futuro do Paysandu ao mesmo tempo, no mesmo evento.

Esse grupo, que estará em campo também no domingo, em Apeú, no evento filantrópico de Vanderson, merece todas as reverências dos bicolores. Todos deveriam ter depoimentos gravados pela Comunicação do clube, como forma de eternizar a extraordinária glória internacional. Realidade em forma de sonho!

Papellin faz leitura da realidade azulina

Discretamente, Sérgio Papellin está passando o Remo em revista. Como CEO do futebol azulino, ele está avaliando potencialidades e necessidades do Leão Azul para repetir os passos do Fortaleza, conforme a sua missão.

Papellin tem tarefas urgentes, sim, e trabalha na montagem do novo elenco. Ao mesmo tempo, está conhecendo a estrutura do clube e os profissionais com quem pretende contar (ou não) para 2024. Há uma atenção especial, cobrada pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, para as categorias de base, onde haverá mudanças impactantes.

BAIXINHAS

* Por que os clubes guardam nomes em sigilo, mesmo depois das contratações consumadas? Diante da grande expectativa e do julgamento imediato, os anúncios oficiais são feitos estrategicamente.

* O primeiro nome precisa passar a certeza de aprovação. No Paysandu, bem o caso do goleiro Diogo Silva, um nome que já criou ambiente favorável. O Remo, com algumas contratações fechadas há uma semana, vai na mesma linha.

* Juan Tavares, Eltinho, Eric Vieira, Igor Fernandes, Kevyn, Igor Bosel, Samuel Santos, Edilson, Nino Paraíba. De nove laterais contratados, este ano, pelo Paysandu, Edilson é o único que segue no elenco para 2024. Também o único lateral-direito pós-Pikachu a permanecer para a temporada seguinte.

* Paulinho Curuá deve se dar por muito feliz pela volta de Ricardo Catalá, com quem evoluiu, principalmente no tempo do passe. Antes, retinha muito a bola e atrasava jogadas ou dava contra-ataques.

* Construção do lastro físico do atacante Roger é uma das missões do serviço de fisiologia do Paysandu. O garoto tem habilidade e velocidade, mas precisa de mais força e estabilidade. Hélio dos Anjos prometeu projetá-lo em 2024.

* Wagner Mancini em Belém nesta sexta-feira. O técnico do Ceará e da Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol será palestrante na abertura do curso de treinador oferecido pelo Sindicato dos Treinadores de Futebol do Norte.

* Enquanto o Caeté vai mandar seus jogos em Augusto Corrêa, o Bragantino mantém os seus mandos em Bragança, apesar das condições sempre desfavoráveis do Diogão. Fica no ar a difícil logística para jogos do São Francisco em Itaituba, opção feita pelo clube santareno.