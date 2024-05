Papão: mais expulsões do que gols na Série B

Em três jogos na Série B, o Paysandu teve duas expulsões (Bryan Borges e Quintana) e só marcou um gol (Esli Garcia), em jogada individual. O que explica isso?

O time bicolor é propositivo, joga sempre buscando o ataque, mas não está conseguindo romper a marcação e não está encontrando seguidas falhas, como era comum no Parazão e na Copa Verde. Mérito dos adversários e limitação tática do Papão nas ações ofensivas, agora na Série B. Além disso, o time bicolor não é tão efetivo na primeira marcação, nem tem a agilidade ideal na última linha para bloco avançado. São questões que Hélio dos Anjos deve estar avaliando.

Outras demissões, se o Leão não reagir

Se a demissão de cinco jogadores (Ícaro, Natan, Renato Alves, Echaporã e Sillas) não surtir o efeito pretendido, se o Remo não reagir na Série C a partir deste domingo contra o Floresta, outras dispensas serão inevitáveis no elenco e até na comissão técnica. Os azulinos estão cientes.

Nesse ambiente de pressão, desenha-se um jogo muito tenso contra o Floresta. Além do vigor físico e das questões técnico-táticas, o comprometimento com a causa do clube e a competência emocional devem determinar as escolhas de Gustavo Morínigo na escalação. Muito além de um jogo, domingo, vai ser uma decisão.

BAIXINHAS

* Penúltimo colocado na Série C, o Remo pode avançar até seis posições, na melhor das hipóteses, se vencer o Floresta. Se empatar, segue na zona do rebaixamento. Se perder, volta para a “lanterna” do campeonato. É um jogo oportuno e estratégico para o Leão iniciar a virada.

* Além do técnico Marcelo Cabo, os atacantes Felipe Marques, 34, e Jean Silva, 35 anos, são outros ex-remistas no Floresta. Felipe Marques fez 14 jogos e três gols pelo Leão em 2018 e foi cogitado para voltar, mas as tratativas não fluíram. O Floresta tem ainda o lateral esquerdo Pará (Erinaldo Santos), de Rio Maria, 36 anos.

* Na 16ª posição, o Paysandu corre risco de entrar na zona do rebaixamento no fim de semana. Se perder para o Mirassol, terá que “secar” os quatro times que estão abaixo.

* São esses: o Avaí, que recebe o Coritiba; o Amazonas, que recebe o Santos; o Guarani, que recebe o Botafogo/SP; e o Ituano, que visita o Goiás. Se o Papão empatar, segue na mesma faixa. Mas, se vencer, o Papão pode subir até seis posições.

* Mirassol, adversário do Paysandu, tem o volante Neto Moura, que fracassou no Remo (10 jogos e um gol) em 2021 e brilhou no Cruzeiro em 2022 na Série A. Ele está na terceira passagem pelo Mirassol, com um total de 81 jogos. O nome mais expressivo do time, porém, é Alex Muralha, goleiro, ex-Flamengo.

* Pressão desumana no Remo. Jogadores estão recebendo até ameaças de morte, caso o time não reaja. Nos bastidores do clube, investidas ardilosas contra dirigentes. O Remo está em ebulição.

* Reflexão! Tive oportunidade de cobrir uma edição dos Jogos Indígenas. Ouvi de alguns que a disputa, para eles, é secundária. Mais importantes são a confraternização e a exposição cultural. Mentalidade exemplar!

* Bem ao contrário, nos eventos da sociedade que se considera mais evoluída, principalmente no futebol, sobram artimanhas, trapaças, todo tipo de ação antiética para levar vantagem. O futebol é uma exposição de mazelas comportamentais!