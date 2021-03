Papão faz por merecer e segue na Copa do Brasil

Mais uma vez, o Papão teve admirável aplicação tática. Foi superior ao Madureira do início ao fim. Fez por merecer a vitória (1 x 0), a classificação e a consequente cota de R$ 675 mil da segunda fase. Agora, espera a definição do próximo adversário, entre CRB e Goianésia, na próxima semana.

Itamar Shulle conseguiu dar ao Paysandu um sentido pleno de equipe muito antes do esperado. E os resultados estão transmitindo credibilidade ao trabalho de construção desse novo Papão, que tem estreias a cada jogo. Ontem, por exemplo, foi o caso do meia João Paulo. E se Itamar Shulle quiser, haverá estreante também no domingo, em Outeiro, contra o Carajás, pelo Parazão. Lembrando que o jogo seguinte será no outro domingo, dia 21, contra o Remo, na Curuzu.

Remo se arma para quebrar escassez

Na última década, o Leão Azul não fez o artilheiro da temporada uma única vez, enquando o Papão fez oito vezes. Em matéria de artilharia, o máximo que o Remo teve foi o goleador do Parazão 2015, Rafael Paty, com apenas sete gols. Este ano, porém, o elenco azulino tem Renan Gorne, que está na artilharia do campeonato com três gols e Edson Cariús, que está em processo de reforço muscular.

Hoje, contra o Itupiranga, Renan Gorne é titular e Cariús é opção futura, até que fique pronto. Os dois atacantes podem até jogar juntos, mas, em princípio, são concorrentes. A torcida azulina, que tem como ídolo o goleiro Vinícius, vê em Gorne e Cariús dois potenciais candidatos a ídolo artilheiro, como há muito tempo não tem. Alguém deles vai quebrar essa escassez? Vejamos!

BAIXINHAS

* Renan Gorne, 25 anos, três gols em dois jogos pelo Remo, vestiu as camisas do Botafogo (aspirantes), do Volta Redonda e do Confiança, depois da passagem pelo Paysandu em 2018. O atacante se deu bem em Aracaju. Fez 14 gols em 62 jogos pelo Confiança e foi herói no acesso à Série B.

* Artilheiros de todas as temporadas da década: 2011 - Rafael Oliveira (Papão) 27 gols; 2012 - Rafael Paty (Cametá e Santa Cruz) 23 gols; 2013 - Danilo Galvão (Águia) 21 gols); 2014 - Lima (Papão), 20 gols; 2015 - Pikachu (Papão), 20 gols; 2016 - Leandro Cearense (Papão), 13 gols); 2017 - Bergson (Papão 28 gols; 2018 - Cassiano (Papão), 20 gols; 2019 - Nicolas (Papão) 12 gols; 2020 - Nicolas (Papão) 19 gols.

* Dificuldade para compreender e executar funções táticas, que está ocorrendo com Ronald no Remo, é muito comum na transição da base para o profissional, no futebol do Pará. Alguns técnicos insistem, outros logo descartam.

* Com o futebol cada dia mais intenso, as funções táticas tornam-se mais complexas, como as linhas de marcação, que exigem muita atenção e discernimento. São situações que os garotos não vivenciam nas categorias de base locais.

* Na busca por reforços, clubes médios estão priorizando jovens formados por clubes grandes, de base qualificada. Justamente pela capacitação tática, além da plenitude física. Remo e Paysandu estão aderindo a essa linha de ação.

* Japiim caricato! O Castanhal foi um time impotente diante da Tuna e se deu por feliz com um empate que não mereceu: 1 x 1. Tuna bem superior! O jogo abriu a terceira rodada do Parazão, que hoje tem Remo x Itupiranga às 17 horas.