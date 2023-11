Papão está em reengenharia administrativa

André Alves, ex-subsecretário nacional de esporte, é o CEO do clube. André Brito, com experiência de 15 anos na Nike, é o executivo de gestão da Comunicação e do Marketing. Júnior Furtado está promovido a coordenador científico. E o futebol está ganhando um analista de mercado, além de novos analistas de desempenho para o que passa a ser o núcleo de inteligência do setor. Vandick Lima, Ari Barros e Ricardo Lecheva (base e feminino) seguem gerindo o futebol.

Oito contratações e novos serviços nessa reengenharia administrativa. O novo organograma será apresentado em breve ao Conselho Deliberativo. Assim é virada a chave para um Paysandu mais organizado, mais profissional e mais caro, no padrão da Série B brasileira, como disse o presidente Maurício Ettinger em fala exclusiva a esta coluna.

Remo em passos de curto a médio prazo

O Remo começa a aplicar o Plano de Gestão Estratégica produzido pela Fundação Getúlio Vargas para as três próximas gestões. Baseado em estudos de necessidades e potencialidades do clube, o plano consiste em clareza de prioridades para evolução estrutural, organizacional e futebolística, em curto a médio prazo.

Na prática, o Remo vai ser arrojado nos investimentos no futebol, sim, mas sem deixar de melhorar continuamente as condições de trabalho e funcionamento geral. O executivo Sergio Papellin, com o "know-how" que trará do Fortaleza, vai ser peça vital em tudo o que está planejado para o futebol.

BAIXINHAS

* Realidade atual do Fortaleza: 36 profissionais na comissão técnica e 33 no elenco. Consultado pelo colunista, o executivo de futebol Sérgio Papellin, que está migrando para o Remo, não só confirmou os números como acrescentou que o Fortaleza leva até 55 pessoas nas viagens, inclusive o cozinheiro.

* Como clube referência que se tornou, o Fortaleza passou de 243 mil sócios torcedores, que pagam de R$ 24,90 a 350,00. Além do futebol, o clube oferece na carta de vantagens descontos de até 50% na compra de produtos de 75 parceiros.

* No embalo da black friday, o Paysandu está lançando a sua nova versão do Sócio Bicolor. Mensalidades de R$ 70,00 e 240,00. Na promoção da semana, 50,00 a 168,00.

* Essa tabela sugere ingressos bem mais caros este ano, visto que o Papão terá cerca de 30 mandos de jogos na temporada. Além disso, não há uma carta de vantagens atrativa.

* Fábio Bentes teve o coroamento do seu trabalho no Remo com a eleição à presidência do Conselho Deliberativo. Sobretudo por ter disputado o cargo com Ricardo Ribeiro, outro nome de grande expressão no clube.

* Anderson Uchôa é descartável para o Leão Azul? Na direção do clube, quem defende que sim, avalia que o volante é caro e o Remo não contou com ele nos jogos mais decisivos das duas últimas temporadas, por lesões. Contudo, teve grandes atuações e ainda seria utilíssimo.

* Igor Henrique (volante do Vila Nova) e Airton (atacante do Atlético Goianinense) podem ser mais dois paraenses em conquista de acesso, este ano, no Campeonato Brasileiro. Rodada de sábado vai fechar a Série B.

* Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto (Vitória), Álisson e Douglas Santos (Amazonas), Alex Ruan (Brusque), Juninho e Roger (Paysandu), paraenses que estão saboreando acesso.