Papão em jejum: quarto jogo sem vitória

O Manaus resistiu à pressão do Paysandu e fechou o jogo em 0 x 0 na Curuzu. Noite frustrante para a torcida bicolor na estreia do técnico Luizinho Lopes.

O Papão foi valente, mas mostrou poucos recursos nas ações ofensivas. Abusou do jogo aéreo, sempre em desvantagem. De positivo no time bicolor a destacada atuação do jovem zagueiro Lucca, fruto da base, que formou dupla com Quintana. Reencontro em Manaus, dia 26, na decisão do avanço à semifinal da Copa Verde. Antes, o Papão vai enfrentar o Independente na segunda-feira e o Remo no domingo, 23, pelo campeonato estadual.

Jogo duro para torcidas organizadas

Em acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Pernambuco, Santa Cruz, Sport e Náutico estão obrigados a romper com as torcidas organizadas. Há um pacote completo de proibições que corta todos os favorecimentos, principalmente o espaço exclusivo nos estádios e tira qualquer visibilidade.

O estopim para esse jogo duro foi um apavorante confronto em vias públicas de Recife, recentemente. E a medida tem tudo para inspirar outras nas diversas regiões do país. Em Belém há gritante necessidade, mas não há muito o que esperar do MP nessa sua fase contemplativa dos fatos.

BAIXINHAS

* O sistema biométrico nos estádios será uma arma grandiosa do futebol contra os baderneiros organizados. A

Lei Geral do Esporte determina o sistema biométrico para arenas acima de 20.000 lugares, com prazo final de implementação em maio de 2026.

* No Pará, só o Mangueirão se enquadra na imposição da LGE. Mas nada impede a busca de solução para os demais estádios, especialmente Baenão e Curuzu. Afinal, a biometria serve não só à segurança pública, mas também ao marketing, por gerar instrumentos para alavancar o programa Sócio Torcedor.

* Remo, Corinthians, Atlético-GO, CRB, São Caetano, Sampaio Corrêa, Mixto, Retrô e Santa Rosa. Esses são os nove clubes de Ameixa (Warian Santos), que começou sendo campeão paraense pelo Remo, titular, em 2014, logo comprado pelo Corinthians. Onze anos depois ele enfrenta o Leão Azul com um histórico muito abaixo do que o seu potencial indicava.

* Amanhã, Águia x Caeté. Domingo, Castanhal x Tuna, Capitão Poço x São Francisco, Cametá x Bragantino, Remo x Santa Rosa. Segunda, Paysandu x Independente, estreia de Gilberto Pereira, novo técnico do Galo Elétrico, primeiro jogo do comandante bicolor Luizinho Lopes no Parazão.

* Se Kadu já está passando de promessa à realidade, outro lateral direito da base está em plena evolução no elenco profissional. Caio tem 20 anos, surgiu no Pinheirense e também é tratado no Baenão como atleta de potencial para seguir carreira.

* Wanderson, zagueiro maranhense que fez 76 jogos pelo Paysandu em 2023/2024, agora é titularíssimo do CSA. Wanderson foi contratado como aposta, depois de se destacar no Tocantinópolis, e teve grande utilidade na Curuzu.

* Outros ex-bicolores que começam 2025 como titulares absolutos nos seus novoss clube são o goleiro Diogo Silva, na Ponte Preta, e o volante João Vieira no Goiás. Paulinho Boia está no Nacional de Portugal e Lucas Maia no Henan FC da China.