Papão e o improvável às avessas

Há três meses, o Paysandu parecia fadado ao rebaixamento. Classificação era totalmente improvável, mas o time bicolor conseguiu com antecedência. No quadrangular, ao fazer 10 pontos na quarta rodada, o Papão voltou a conviver com o improvável, mas às avessas. Não dava para imaginar o acesso escapando. Agora a hipótese assusta. O time de Hélio dos Anjos está novamente pressionado, desafiado, mas com alguma "gordura". Pode perder até por um gol.

As circunstâncias exigem que o Papão volte à plena competitividade no sábado, em Volta Redonda. Mas agora o emocional já não é tão favorável para o clima de tensão que o jogo terá. O desafio se ampliou. Não basta jogar bem, tem que ser valente. Não basta a valentia, tem que ser sereno. Não basta a serenidade, tem que haver atitude de vencedor.

Voltaço tem um peso de 25 anos

Um quarto de século buscando espaço na 2a divisão nacional. Nesse período, o Volta Redonda ganhou Taça Guanabara, Copa Rio, quatro titulos da 2a divisão do RJ e a Série D nacional de 2016. Esse clube cheio de altos e baixos terá no sábado o peso dos 25 anos na luta por espaço na Série B.

É um time maduro e muito ofensivo, mas também vulnerável, tanto que está com saldo negativo de gols (-2) neste quadrangular. Contra-ataque será o caminho para o Paysandu, num jogo que deve ser decidido mais nos erros que nos acertos.

BAIXINHAS

* Volta Redonda continua sendo o time com maior artilharia em todo o campeonato: 38 gols, 11 marcados por Ítalo, vice-artilheiro da Série C. Mas o VR tomou 26 gols nos 24 jogos.

* Divide opiniões a escalação do árbitro Wilton Pereira Sampaio para Paysandu x Volta Redonda. Ele está em baixa cotação, precisando levantar o moral após ser punido, por um erro grave no jogo Corinthians x Grêmio, mas deve oferecer segurança na arbitragem.

* É inevitável lembrar que ao final do jogo de Belém (1 x 1), Hélio dos Anjos declarou que haveria favorecimentos ao Volta Redonda, por ser o clube que socorre os grandes do RJ, de vez em quando, cedendo o seu estádio. Aquilo criou um clima ruim para essa visita do Papão em jogo tão decisivo.

* Rico, aos 37 anos, Muriqui admite encerrar a carreira se não receber uma proposta interessante para 2024. Ele curte férias em Belém, por causa das aulas dos filhos, e diz que quer muito voltar para o Leão Azul na próxima temporada.

* Rogério Belém não poderia ter melhor começo como técnico de base do Remo. Quebrou a sequência de derrotas do time sub 17 vencendo o Vila Rica por 3 x 0, pelo campeonato da categoria. RB já teve experiências como técnico no futebol profissional e chega bem credenciado para a missão no clube do qual é fruto.

* Paulinho, volante titular do Volta Redonda (14 jogos e um gol na temporada), teve duas passagens pelo Papão. Em 2016, fracassou: apenas 6 jogos. Em 2021 foi razoável e fez 25 jogos.

* Fervoroso devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Hélio dos Anjos busca força extra na fé para a missão do acesso, na véspera do Círio. Com ou sem festa, o Papão vai desembarcar em Belém no domingo, 13 horas.