Papão, a força que nasceu na dor

É flagrante a força de grupo do Paysandu, traduzida em vibração, união, ambição e superação. Uma força que nasceu na dor da fase de fracassos, antes da chegada de Hélio dos Anjos. Como o técnico faz questão de dizer, os atletas não podiam sair à rua e logo eram humilhados. Desse sofrimento foi tirada a reação redentora, que já colocou o time a um passo do acesso.

O Paysandu de 2023 é o inverso do Paysandu de 2022, que se perdeu nas glórias do caminho e murchou na reta final. Desta vez, os fracassos e cobranças vieram desde o campeonato estadual. Quando o grupo se inflamou, decolou. Ainda não conquistou o sonhado acesso à Série B, mas está fadado à glória maior da temporada, com a força que nasceu na dor.

Até 13 de outubro, as candidaturas no Leão

No dia 12 de novembro, as eleições do Remo. 30 dias antes (13 de outubro) o fechamento da inscrição das chapas. Por enquanto, uma encabeçada por Antônio Carlos Teixeira e a outra por Marco Antônio Pina.

Que os candidatos façam campanhas propositivas e que sejam votados criteriosamente. Afinal, quem vencer terá a missão de levar o clube à transição do saneamento financeiro para o engrandecimento. O Remo é hoje um clube nos trilhos. É hora de andar e traduzir no futebol os avanços dados fora de campo. Afinal, basta de tanto patinar.

BAIXINHAS

* Se todos têm um dia especial de bênção, o de Jaci Maranhão era no último domingo. Ele não foi o escolhido para a vaga Alencar, nem para substituir Geovane. Só entrou na metade do segundo tempo, orientado a atacar.

* O predestinado Jaci Maranhão quase marcou no primeiro chute, acertou a trave num estiloso toque de letra e fez o gol da vitória no finalzinho. Haja bênção..!

* Sem ainda ter jogado no time profissional, aos 19 anos, o meia Ramires ganhou prolongamento do vínculo com o Remo. Os atacantes Felipinho e Kanu são outros dois atleta do atual time sub 20 garantidos no elenco principal. O volante Henrique e o zagueiro Jonilson já tinham conquistado a ascensão.

* Nos últimos 11 jogos na Série C, o Papão só perdeu o jogo que não decidia mais nada: 1 x 0 para o Confiança. Nos demais, sete vitórias e três empates. Agora, pode subir com três empates ou com uma vitória nos três jogos que restam no quadrangular.

* Público pagante: 43.794; público total: 49.777; renda: R$ 1.772.840,00. Esses números de Paysandu 1 x 0 Botafogo/PB justificam a imponência do novo Mangueirão, que em quatro meses já havia sido lotado em Re-Pa, Remo x Corinthians, Remo x Figueirense, Brasil x Bolívia. No último domingo, a apoteose!

* Ex-azulinos Ícaro e Rafael Jansen formaram a dupla de zaga do Sampaio Corrêa na vitória sobre a Chapecoense. Ícaro estreou e Rafael Jansen fez o quinto jogo pelo time maranhense, após voltar da Tailândia. O volante Claudinei, também ex-azulino, está disputando posição com o ex-bicolor Mikael.

* Sete clubes com jogadores irregulares na Segundinha? Petição conjunta para anular a competição? É preferível não acreditar, mas, pela seriedade da fonte, a hipótese não parece desprezível. Que seja mero devaneio! Amanhã o TJD julga ação do Isabelense contra o Belém, acusando ilegalidade de atletas.