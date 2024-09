O que muda da Série C para a Série B?

O Remo experimentou em 2021 e o Paysandu está constatando agora as diferenças fundamentais entre a Série C e a Série B. A mais importante está nas finanças: a capacidade orçamentária do clube dobra, oferecendo condições de investimento na estrutura, além de ampliar a visibilidade e criar novas possibilidades comerciais. No futebol, mudam o nível de competitividade, a rotina de deslocamentos e a frequência de jogos. É uma mudança de patamar!

O Remo aprendeu lições que pretende aplicar caso confirme o acesso. O Paysandu está adquirindo novas lições agora. A Série B deixa claro que não perdoa pecados graves. Para permanecer, é preciso fazer por merecer. Para subir à Série A, é necessário ainda mais.

Papão: com ou sem "roupa suja"?

Em situações críticas como a do Paysandu, é comum que os atletas sofram cobranças de "vergonha na cara". No caso do Papão, essa cobrança é ainda mais pertinente, devido a sinais de descompromisso e desunião, como se não bastasse a vexatória campanha e o pífio rendimento do time.

Para o jogo de hoje, contra o Ituano, a esperança é que tenha havido uma "lavagem de roupa suja" e que isso resulte em um time digno em campo. Márcio Fernandes, que já chegou sob rejeição, ainda não conseguiu mostrar a que veio. O time e o ambiente pioraram sob sua gestão em apenas duas semanas e três jogos.

BAIXINHAS

Foco total. Essa é a expressão mais usada no São Bernardo nesta semana de decisão. Ricardo Catalá está cobrando fidelidade dos atletas ao seu plano tático para conter o ímpeto do Remo. Uma das estratégias é utilizar artimanhas para irritar e desconcentrar os azulinos.

Justamente por isso, foi importante a escalação de um árbitro FIFA. O apito será do gaúcho Anderson Daronco. O jogo promete ser tenso e exigirá muito da autoridade do árbitro. A bola vai rolar às 16h30. Com público acima de 50 mil pessoas, chegar cedo ao estádio será a única forma de evitar grandes transtornos.

Projeções com base nos números atuais da Série B indicam que com 43 pontos já seria possível escapar do rebaixamento. Mesmo com variações nas últimas 10 rodadas, a salvação será provável com 44 pontos e garantida com 45.

Hélio dos Anjos saiu do Paysandu com nove jogos sem vitória e encontrou o CRB em um jejum ainda maior. O time alagoano não vence há 15 jogos (13 da Série B e dois da Copa do Brasil). A última vitória foi em 20 de julho: 1 a 0 no Ituano. Domingo, CRB x América em Maceió.

Amanhã, às 17h30, Volta Redonda x Botafogo/PB. O time paraibano precisa vencer para continuar com chances de acesso. O Voltaço também precisa vencer e torcer contra o São Bernardo nesta rodada para subir.

Com um bom desempenho, Biel conseguiu chamar a atenção do técnico Márcio Fernandes nos últimos treinos. Ele terá sua chance, provavelmente já contra o Ituano, dentro do propósito do técnico de dar oportunidades a todos que se destacarem.

Aos 29 anos, completados ontem, Rafael Castro vive a fase mais promissora de sua carreira. Paulista e fruto da base do Corinthians, o zagueiro remista tem um currículo bastante discreto. Antes de chegar ao Remo, seus principais clubes foram Chapecoense/SC, São José/RS, Oeste/SP, Ferroviária/SP, Santa Cruz/PE e Treze/PE.