Novela jurídica foi uma chatice, mas até que valeu a pena

O adiamento do campeonato foi muito chato, mas deu tempo para melhor preparação das equipes e dos estádios. A dúvida entre Bragantino e Paragominas como 12° clube do Parazão foi outro desgaste. Os desdobramentos do processo do Paragominas, ao longo de dez meses, enfim, foram uma grande chatice, mas até que valeram a pena. Desnudaram o TJD do Pará, que precisava muito ser passado a limpo e está sob intervenção.

O Paragominas teve o rebaixamento reafirmado e o Bragantino está confirmado no Parazão. Esse nó jurídico foi desatado pelo STJD, mas os transtornos não podem ter sido em vão. Posturas têm que mudar no TJD, na FPF e nos clubes. E cabe à Federação a mudança fundamental, com melhor uso dos recursos do Gestão WEB, sistema que tem a função de prevenir a utilização de atletas irregulares. André Cavalcante, diretor jurídico da FPF, já assumiu esse compromisso publicamente.

Papão estreia com sete novatos

Samuel Santos, Juan Tavares, Jorge Jiminez, Fernando Gabriel, Robert Hernandez, Bruno Alves e Mário Sérgio. Sete recém-contratados devem iniciar hoje o primeiro jogo oficial do Paysandu na temporada, contra o Itupiranga. Se for confirmada a escalação especulada, Thiago Coelho, Genílson, Naylhor e João Vieira serão os únicos remanescentes.

A reforma ampla no time indica sérias dificuldades nesse jogo de estreia e dá alguma perspectiva ao Itupiranga. Para se impor e faturar três pontos, o time bicolor terá que se esmerar e vai precisar muito da cumplicidade da torcida, com a compreensão de que o time está em construção.

BAIXINHAS

* Dos estrangeiros que já estrearam no campeonato, só o azulino paraguaio Richard Franco ganhou destaque. Hoje o Papão põe em campo o paraguaio Jorge Jimenez e o venezuelano Robert Hernandez, esperando muito deles no meio de campo.

* Ano passado, o Caeté teve o zagueiro Carciano, 40 anos, no Parazão. Este ano o "vovô" do campeonato é Charles, também zagueiro, que hoje estará em ação pelo Itupiranga. Charles já passou por quase todos os clubes profissionais do Pará, inclusive Papão e Leão.

* Se passar pelo Vitória no Espírito Santo, o Remo só jogará em Belém na segunda fase da Copa do Brasil se o adversário for o São Luiz/RS. Se der Juventude, o Leão terá que ir a Caxias do Sul. O Vitória, atual líder do campeonato capixaba, está invicto há 15 jogos.

* Pelo terceiro ano seguido, duelo Pará x Alagoas na Copa do Brasil. Desta vez, Tuna x CSA. Adversário seguinte, Brusque ou Marília. O Águia terá o desafio de vencer o

Botafogo/PB para ser adversário do alagoano ASA ou do Goiás.

* Muito relevante a transferência do jogo Castanhal x Real Ariquemes (Copa Verde, próximo dia 18) para o complexo esportivo do Japiim. É a CBF legitimando o estadinho do Japiim.

* Sucessão de lesões é muito preocupante no Paysandu. Eltinho já está em transição, mas Ricardinho deve seguir sob cuidados médicos até o fim do mês. Thiago Coelho assustou no treino de ontem, com leve lesão, mas deve ficar apto para o jogo de hoje, conforme o primeiro diagnóstico.

* Estreia do Bragantino no Parazão deve ser contra o Castanhal, em Bragança, na segunda rodada, como já constava na tabela. Paragominas forçado a dissolver o elenco que já treinava com a perspectiva de entrar no Parazão por via jurídica.