Morínigo não escala o Remo sozinho

Os médicos, o fisiologista, os preparadores físicos e os próprios atletas estão participando da escalação do Remo. Como e por que? É que o técnico Gustavo Morínigo vem tendo que consultá-los para saber com quem e por quanto tempo pode contar, por motivos físicos. Por isso, algumas das suas decisões causam estranheza.

Hoje, no terceiro Re-Pa da série, mais uma vez o Leão vai a campo movido por estratégias e espírito de superação. De positivo nessas circunstâncias, o fortalecimento da cumplicidade para a sequência da temporada. Frutos devem vir, agora ou mais provavelmente na Série C.

Hélio colhe o que plantou

Invencibilidade em Re-Pas, vantagem na decisão do campeonato estadual e melhor cotação para o clássico de hoje. Hélio dos Anjos colhe o que plantou no comando do elenco bicolor, com atitudes firmes, às vezes exageradas, mas coerentes com os propósitos dele e do clube. O reflexo em campo é um time competitivo.

A tão discutida instabilidade defensiva saiu de pauta. Falhas ainda ocorrem, porém não mais com frequência e gravidade. O time voltou a transmitir confiança à torcida, que está empolgada para o clássico de hoje, na decisão de quem vai à fase final da CV. Uma noite para todas as possibilidades!

BAIXINHAS

* Já são cinco jogos e meio seguidos sem o Leão fazer gol no Papão. Ano passado: 0 x 1 no Parazão, 0 x 1 na Série C. Este ano, 0 x 0 e 0 x 2 no Parazão, 0 x 0 na Copa Verde. A última vitória do Leão foi em 26 de março de 2023, por 1 x 0, gol de Muriqui. Depois, quatro derrotas e dois empates.

* Com as limitações físicas no time e todas as demais circunstâncias, parece lógico que Gustavo Morínigo lança o Remo, hoje, em bloco baixo, para jogar em contra-ataques, explorando pontos vulneráveis do adversário. Seria, sobretudo, uma forma de dosar energias.

* Alexandre Tourinho, presidente da Associação do Ministério Público do Pará (promotores e procuradores) afirma à coluna que o MP segue ativo nas ações preventivas e punitivas em eventos de futebol. O fato é que os resultados indicam retrocesso no trabalho conjunto das instituições de segurança, em prejuízo dos consumidores.

* As áreas de estacionamento anexas ao Mangueirão são públicas. Para serem exploradas comercialmente tem que ser licitadas. O promotor Alexandre Tourinho diz que a SEEL já foi alertada para a ilegalidade da exploração atual pelos clubes. E ainda há o agravante dos preços abusivos.

* A partir de hoje a Polícia Militar vai agir para impedir as concentrações de torcedores em farras de bebidas, churrasco e outros consumos no estacionamento do Mangueirão. Essa é uma proibição que deveria ter ocorrido em ações preventivas.

* Em que consiste a suspensão das torcidas organizadas de Leão e Papão punidas pelo Ministério Público? Apenas o impedimento do uso de camisas, faixas e de outros instrumentos de identificação. É o que é exequível em proibição.

* Contratados do Paysandu para a Série B: lateral Léo Pereira, zagueiros Yeferson Quintana e Pedro Romano, volante Carlos Magno, meias Crystopher e Brendon, atacante Gabriel Santos. Contratados do Remo para a Série C: zagueiro Sheldon, volante João Afonso e o atacante Guilherme Cachoeira.