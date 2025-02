Missão para Luizinho Lopes no Paysandu; Adailton é o mais produtivo do Remo

Missão urgente para Luizinho Lopes

No seu processo de reconstrução, o Papão tomou sete gols em sete jogos na temporada. A vulnerabilidade derrubou o mestre de obra, que, por sua vez, se queixou dos engenheiros. Márcio Fernandes saiu dizendo que só apontou um (Marlon) dos 13 jogadores importados pelo Paysandu.

Com tantas novas peças, inclusive estrangeiras, sete jogos em 28 dias e o Papão já tem novo comando. Luizinho Lopes chega com a missão urgente de ajustar o sistema defensivo já para o jogo decisivo de amanhã contra o Manaus, uma semana e meia antes do Re-Pa e dois meses antes da Série B.

Adailton, o mais produtivo dos novos azulinos

A participação de Adailton em seis jogos do Remo totaliza 142 minutos. Isso corresponde ao tempo de um jogo e meio, mas ele já fez quatro gols (dois de pênalti), deu duas assistências e conquistou a torcida com seu estilo raçudo. É o mais produtivo dos novos azulinos.

Baiano, 34 anos, Adailton começou como centroavante. Passou os últimos 10 anos em clubes do Japão e passou a jogar também pelo lado do campo, como temos visto no Remo. Nas primeiras impressões, é um jogador utilíssimo, que chegou como coadjuvante, mas está mostrando potencial para protagonista.

BAIXINHAS

Hoje, pela Copa Verde: União Rondonópolis x Goiás, São Raimundo x Amazonas. Amanhã, Paysandu x Manaus, Brasiliense x Vila Nova. Desses quatro confrontos sairão os quatro semifinalistas da competição.

Goleiros Xandão (Castanhal) e Daniel (Capitão Poço), volante Paranhos (Tuna), meias Kukri (Águia) e Vander (Bragantino), atacantes Peu (São Francisco) e Ju Alagoano (Capitão Poço), destaques nas primeiras rodadas do Parazão.

Recuperado de lesão, Bryan Borges está apto para reaparecer no time do Paysandu, seja na lateral direita ou na esquerda, contra o Manaus. Ele vem sendo o jogador mais competente no time bicolor desde a reta final da Série B.

Paulinho Curuá vem ganhando sequência como titular no Grêmio Prudente, na A2 do Campeonato Paulista. Ele participou parcialmente dos três primeiros jogos e foi titular nos cinco seguintes. Está emprestado pelo Remo.

Com apenas um ponto e uma posição acima da zona de rebaixamento, o Independente de Tucuruí vive um drama no Parazão, ainda mais porque seu próximo jogo será contra o Paysandu, na Curuzu. O Galo Elétrico voltou este ano para a elite e já pode sofrer novo rebaixamento.

Pelas posições atuais da classificação, seriam esses os confrontos na segunda fase do Campeonato Estadual: Remo (1º) x Capitão Poço (8º), Paysandu (2º) x Cametá (7º), Bragantino (3º) x Águia (6º), Castanhal (4º) x Tuna (5º).

Incrível! O Remo só ganhou duas em dez decisões em pênaltis, desde 2021. As únicas vitórias foram sobre o Vila Nova no título da Copa Verde e Tuna no Parazão 2022. As derrotas para o Brasiliense, Tuna, Cruzeiro, Águia, Corinthians, São Raimundo e duas para o Paysandu.